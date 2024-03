O tenista português Nuno Borges caiu esta segunda-feira mais quatro lugares no ranking mundial, para o 60.º, numa classificação que continua a ser liderada pelo sérvio Novak Djokovic e promove o regresso do norueguês Casper Ruud ao top 10.

Nuno Borges, de 27 anos, que tem a 46.ª posição como melhor colocação no ranking, alcançada em fevereiro, já tinha descido nove posições na atualização anterior, mas mantém-se como o número um nacional e o único representante português entre os 100 melhores tenistas do mundo.

Novak Djokovic continua, aos 36 anos, a comandar a hierarquia da ATP, à frente de dois jogadores muito mais jovens: o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner, segundo e terceiro classificados, respetivamente, com 20 e 22 anos.

Apesar de ter sido derrotado no domingo por Alex De Minaur, na final do torneio de Acapulco, no México, Casper Ruud subiu ao nono lugar, relegando o australiano para o 10.º e o norte-americano Taylor Fritz para fora do top 10.

Gonçalo Oliveira continua a ser o segundo melhor tenista português, no 217.º posto, apesar de ter descido um, à frente de Henrique Rocha (249.º), João Sousa (275.º, com uma subida de cinco), que terminará a carreira no Estoril Open, e Gastão Elias (292.º).

No ranking feminino, a liderança continua na posse da polaca Iga Swiatek, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Coco Gauff, segunda e terceira colocadas, respetivamente, enquanto Francisca Jorge continua a ser a melhor tenista portuguesa, em 196.º lugar, após ter subido mais três.