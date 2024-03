Teoria da substituição e prisão perpétua na campanha do Chega, no dia em que Ventura admite dar boleia ao PSD

O regresso de bandeiras polémicas

Já lá dentro, bastou meia hora para que, quase de rajada, o Chega recuperasse dois dos temas mais polémicos da história do partido e da direita radical: a prisão perpétua e a teoria da substituição. A primeira nem sequer tinha deixado de estar no programa do Chega, mas tinha desaparecido do discurso de Ventura — que desta vez também não a referiu com todas as letras e que ainda assim foi claro —, a segunda veio pela voz do deputado Pedro Santos Frazão.

Dando como exemplo o distrito de Santarém, por onde é recandidato, sublinha que este “perdeu 30 mil habitantes” em 10 anos e que a solução apresentada pelos restantes partidos para “resolver” os problemas demográficos para é a indicação da “imigração”.

“Eles não querem proteger as famílias, que tenhamos os filhos que queremos ter, querem substituir a nossa população com a entrada massiva de imigrantes para virem para as nossas vilas e as nossas cidades como já podemos ver nos nossos jardins, nas nossas escolas e nos nossos serviços públicos”, alertou o deputado do Chega, enquanto reiterava que “só o Chega diz que a solução não é a imigração e a substituição populacional” e que apresenta “medidas programáticas e estruturais para esta sangria desatada da população”.

Minutos depois, no mesmo palco, André Ventura recuperava o tema da prisão perpétua — não que tivesse esquecido, faz até parte do programa eleitoral do partido, mas andava desaparecido dos discursos do líder do Chega. Desta vez chegou com todas as palavras, exceto as palavras “prisão perpétua”.

André Ventura, repetindo o exemplo do suspeito de violar em série em Coimbra (que já usou várias vezes ao longo dos últimos dias), referiu que com o Chega no governo estes tipo de crimes “não terão piedade” e deixou uma promessa: “Não descansarei enquanto não ficarem na cadeia a vida toda.”

E reiterou ainda a proposta do Chega de expulsar os condenados estrangeiros no fim de cumprirem a pena, frisando que “nunca mais meterão os pés neste país” — uma das medidas que colocou no pacto de imigração para o qual desafiou a direita e em que ficou sem resposta. “Andamos a deteriorar há anos a nossa segurança, a desleixá-la com medo de sermos demasiado autoritários”, atirou para logo concluir: “Não temos de ser autoritários, temos de passar a mensagem clara de que este tipo de crimes contra quem quer que seja não serão tolerados e que teremos mão forte contra os criminosos, pela lei e pela ordem.”

“Temos de tornar Portugal seguro. Terroristas, violadores, homicidas nunca mais saem da prisão. E acabaram penas suspensas para quem comete este tipo de crimes. Vão apodrecer na cadeia”, referiu o líder do Chega.

Ainda no tema da segurança, o presidente do Chega aproveitou as notícias de que a comitiva socialista foi assaltada em Guimarães durante uma arruada para se atirar ao país que “o PS anda há anos a dizer que está mais seguro”. “É irónico que os que andam a assaltar o país há anos sejam eles também assaltados. Como diz o povo, o karma é tramado e onde sentiram o que andam a fazer ao país há tantos anos”, ironizou o líder do Chega, para argumentar que Portugal é um país em que “a segurança falha” e “em que tem falhado tantas vezes”.

“Este país não tem segurança e é uma bandalheira a céu aberto”, apontou Ventura, que ambiciona “devolver a ordem e autoridade” que acredita que falta no país.