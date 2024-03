Os alunos das escolas secundárias de Gondomar simulam esta terça-feira o dia das legislativas com o projeto Votar Claro, uma cópia fiel do ato eleitoral nacional, após também terem dinamizado debates entre as forças políticas.

“O projeto Votar Claro é um projeto que procura aproximar os jovens da política e, para isso, faz simulações das eleições quando o país é chamado a eleições. Até lá, faz toda uma ação de formação política aos mais jovens, de forma a conscientizar e dar melhores informações de todo o processo, de todos os partidos”, explica à Lusa João Ferreira, aluno do 11.º ano de Humanidades na escola secundária de Rio Tinto, e presidente da Comissão Eleitoral do Votar Claro.

O objetivo é que “estejam melhor informados e que possam votar melhor, de forma clara”, tendo para tal contribuído um ciclo de debates dinamizado na escola de Rio Tinto, bem como em todas as escolas do concelho de Gondomar.

Tal como nas eleições a sério, no Votar Claro “os alunos devem estar na posse do cartão da escola ou de cidadão, algo que os identifique, devem ir a uma mesa de voto que inclua a primeira letra do seu nome, dizer o seu nome completo, para depois os mesários riscarem nos cadernos eleitorais, recebem um boletim de voto, vão à mesa de voto, votam e colocam na urna”, e no final “são apurados os resultados”.

Nós contamos os votos, vamos converter em mandatos, e depois definimos como seria a Assembleia da República se fossemos nós os eleitores”, explica.

Idalina Marques, aluna do 12.º ano de Humanidades e vice-presidente da Comissão Eleitoral, considera que nos debates “houve uma grande oportunidade de falarem em vários temas, mas principalmente falaram da questão da Habitação e do futuro dos alunos”, bem como dos “transportes públicos, que é uma questão bastante importante”.

“Foram debates extremamente pacíficos, fiquei muito feliz, não só por parte dos alunos, que foram extremamente respeitosos com os moderadores, com os professores e com os partidos, e também entre eles, mas os partidos entre si também foram muito respeitosos”, observou.

Idalina nota que todos “obedeceram aos tempos, o tempo que os moderadores avisavam eles respeitavam”, algo que nem sempre aconteceu nos debates da televisão.

João Ferreira concorda, dizendo que “foram duas sessões excelentes, o auditório estava cheíssimo, foi um grande debate de ideias”, em que “os partidos passaram a sua mensagem de forma clara, os alunos tiveram perguntas muito pertinentes e muito interessantes, às quais os partidos também responderam”.

Em termos pessoais, Idalina sentiu que ao longo da campanha eleitoral nacional faltou falar de Cultura, “que muitas vezes move o país”, e João mencionou “a questão do salário mínimo, ou até mesmo a questão do salário médio”, bem como questões fiscais, o ambiente, ou a “habitação pública para os jovens” e os universitários.

Paulo Lima, professor que faz parte da iniciativa que abrangeu, pela primeira vez, cinco escolas de Gondomar, após ter começado em Rio Tinto, acredita que o Votar Claro “é uma ideia boa demais para ficar limitada a este número reduzido de escolas”.

“Gostaríamos de ver este projeto crescer até se tornar aquilo que já é nalguns países, uma tradição que percorre as escolas todas. Achamos que, no fundo, o projeto está montado, no essencial. Tem um modelo que já foi testado e que funciona e que pode ser replicado por qualquer escola que queira aderir”, disse à Lusa.

O responsável refere que o projeto nasceu “de um sentimento de impreparação que os jovens confessavam que tinham”, já que “uma das razões que os levava a ponderar não votar era o facto de não terem uma opinião política formada”.

“De repente, fala-se de política nos corredores da escola, coisa que não acontecia antes”, sendo “mais um assunto que entrou na conversa diária dos alunos”, que trocam argumentos e comentam os desenvolvimentos da campanha eleitoral, disse o professor.