O arranque da última semana de campanha fez-se, para o Bloco de Esquerda, em terreno favorável — passou o dia em Setúbal — e com uma preocupação permanente: desviar eleitores de esquerda do “voto útil” no PS. Foi por isso que Mariana Mortágua garantiu que o Bloco de Esquerda será a força que impede os socialistas de repetirem “erros” que os arrependidos da maioria absoluta conhecem; Joana Mortágua prometeu que o partido sabe mesmo “fazer melhor” do que o PS quando governa sozinho; e o fundador Luís Fazenda apareceu para assegurar que, tendo essa oportunidade, o partido estará “inteiro e firme” quando se sentar a negociar com os socialistas.

A coordenadora do partido já tinha, durante a arruada desta tarde, deixado um primeiro aviso à navegação: “Toda a gente que viveu a experiência das últimas eleições e da maioria absoluta vai votar nestas eleições por convicção”, antecipou. Plenamente consciente de que o Bloco precisa de evitar o desastre que aconteceu nas últimas eleições, quando se viu esmagado pelo apelo ao voto útil no PS, e que para crescer precisa de garantir que uma cruzinha ao lado do logótipo do Bloco acrescenta — mesmo que o partido depois se queira entender com os socialistas –, Mortágua disse-se convicta de que desta vez as pessoas votarão “por convicção, no partido que preferem“.

A ideia de que Pedro Nuno Santos pode voltar a montar uma geringonça, se tiver condições para isso, pode na cabeça dos bloquistas ser um incentivo para que os eleitores de esquerda escolham o partido em que irão votar com mais liberdade, sabendo que os mais pequenos poderão chegar a ter influência na governação. “Temos propostas, só precisamos de força para as impor e para que sejam programa de governo”, rematou Mortágua, prosseguindo o passeio pelas ruas de Setúbal.

À noite, novos avisos, desta vez com Pedro Nuno Santos como destinatário direto. A coordenadora bloquista escolheu focar-se, no comício noturno, nas propostas da direita para baixar impostos — uma “ladainha” e uma “conversa liberal” que poucas vantagens trouxe ao distrito além da Autoeuropa e que “destruiu, privatizou e desmantelou” a economia portuguesa, atacou. Depois passou à crítica aos projetos PIN (Projetos de Interesse Nacional), criados por José Sócrates: são maioritariamente projetos de luxo com implicações negativas para o ambiente, “uma desgraça para Portugal”, “convidam à corrupção e ao crime económico”. Mas Costa, lamentou, nunca quis acabar com eles, incluindo com o “espampanante” projeto do data center de Sines.

E é aqui, por entre as dúvidas de Mortágua sobre onde estará afinal o “interesse nacional” destes projetos, que surge o apelo a Pedro Nuno Santos: “Às vezes é preciso dizer não a projetos que exploram as pessoas e recursos do país”, atirou, citando de novo a frase de Pedro Nuno Santos, que no congresso do PS dizia que “é preciso dizer não” (no caso, a distribuir apoios pelas empresas de uma forma pouco seletiva). Mortágua já o tinha feito uma vez nesta campanha, pedindo a Pedro Nuno que dissesse “não” à exploração de lítio na Serra da Argemela.

Aqui, a bloquista acrescentou novo desafio: o Bloco quer “menos interesses económicos dentro do Estado”, uma política industrial diferente e uma economia que não tenha os “favores” por base. Rematou com uma promessa: o BE não vai “repetir os erros do PS” sobre a política de investimento: “Isso vai acabar”. E é por isso, garantiu, que o partido se tem dedicado a falar num tema por dia, “apresentando uma solução à esquerda” que espera “impor” ao PS, enquanto “assusta especuladores e aventureiros”. Mas não foram os únicos desafios ou promessas deixados relativamente a uma hipotética governação socialista.

“Soubemos dizer sim e soubemos dizer não a António Costa”

Com uma campanha que se quer em crescendo, esta segunda-feira foi também o dia de ouvir um dos fundadores do Bloco de Esquerda e atual dirigente, Luís Fazenda, no mesmo comício de Setúbal. Se começou por definir duas causas de que o Bloco não se deve desviar — acabar com a precariedade nas suas várias formas e lutar por uma Europa melhor, combatendo os “monstros” do Pacto das Migrações e do Tratado Orçamental — rapidamente passou ao guião político que o Bloco deve seguir, no resto da campanha e nas possíveis negociações em que entrará caso a esquerda chegue à maioria dos deputados, contrariando a maioria das sondagens.

De olhos postos nesse cenário, Fazenda defendeu que é preciso dar aos eleitores a garantia de que o Bloco tem a “independência” e “firmeza política” para levar as conversações e negociações à esquerda a bom porto. “Soubemos dizer sim a António Costa e soubemos dizer não a António Costa. Fomos incompreendidos” nos dois casos “e pagámos duras penas por esses atos”, recapitulou, lembrando o nascimento e a morte da geringonça, numa tentativa de assegurar que a autonomia do partido se mantém à prova de bala. Assim, o BE estará “inteiro e com firmeza” em quaisquer compromissos necessários para “atacar os problemas”, assegurou. “O futuro faz-se da esquerda. E contra todas as ondas populistas, será a esquerda que vencerá”. A sala aplaudiu.

A promessa de “fazer melhor” do que o PS faz sozinho

No mesmo comício ainda interveio a cabeça de lista por Setúbal, Joana Mortágua (única deputada eleita pelo Bloco naquele distrito e vereadora na autarquia setubalense), para criticar as propostas liberais antes de virar as suas atenções para o PS, que acusou de “andar sempre de chantagem em chantagem”. Mais uma vez, o Bloco a falar aos eleitores que quer evitar que voltem a cair nos apelos socialistas. E mais uma vez o Bloco a escolher António Costa como alvo: Joana Mortágua lembrou que Costa disse no congresso do PS que “só o PS pode fazer melhor do que o PS” — contestando isto com exemplos de falhanços do PS na Habitação ou na Saúde.

“Sim, é possível fazer melhor do que o PS fez. Chama-se fazer o que nunca foi feito”, atirou, numa referência ao lema do Bloco para estas eleições. E pediu a “confiança” dos eleitores: “Sim, nós sabemos fazer melhor do que o PS”. O BE, insistiu, não está “à espera” do PS — vai antes “impor-lhe a mudança que o PS quer”. Para isso precisa, é claro, de votos. E o apelo ao voto continua, mais direto do que nunca.