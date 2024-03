Esta quarta-feira olhamos para a super terça-feira nos EUA. Não houve surpresas de maior na “super terça-feira” de ontem, poucos ou nenhuns resultados romperam com as expectativas, apesar de Nick Haley ter derrotado Donald Trump no pequeno estado de Vermont e de Joe Biden ter recebido um sinal dos “não comprometidos” no Minesota. As sondagens indicam que os americanos prefeririam não repetir em 2024 a corrida a dois de 2020, preferiam que a disputa não fosse entre um candidato com 81 anos e outro com 77 anos, mas o sistema das eleições primárias acabou por não permitir qualquer alternativa. Hoje queremos tentar perceber como foi possível chegarmos aqui e o que podemos esperar de uma corrida eleitoral para a qual, de forma surpreendente, Trump até parte como favorito nas sondagens. Vamos mesmo ter uma segunda presidência Trump?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.