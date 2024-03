Já conhece o ABECEDÁRIO – Festival da Palavra? Se ainda não sabe do que se trata, este é o festival que tem como objetivo homenagear e refletir sobre uma palavra, enquanto promove livrarias de rua. Com a leitura no centro de vários debates e conversas, é a altura perfeita para se anunciar mais uma edição.

Se é daquelas pessoas que gosta de andar sempre com um livro dentro da mala, que ocupa o seu tempo livre com histórias e palavras capazes de o transportar para outros mundos e vidas, este é o festival para si. No ano em que se celebram 50 anos do 25 de abril – e porque nada é por acaso – a palavra deste ano é LIBERDADE. Porque os livros também são, em si, um símbolo disso mesmo, saiba que será de 7 a 9 e 13 de março que poderá refletir sobre o período em que vivemos, o impacto desta palavra tão importante, e conhecer algumas livrarias de rua que prometem fazê-lo aumentar a sua lista de livros para ler.

Promovido pela Cabine de Leitura da Praça de Londres – uma micro biblioteca numa antiga cabine telefónica criada em 2014 pelo gestor cultural Carlos Moura-Carvalho, com o apoio da então Fundação Portugal Telecom -, e com o apoio do Banco Montepio, o ABECEDÁRIO é um festival que, em colaboração com livrarias de rua, procura e promove a diversidade de ideias, desde o seu início. Este ano, estará focado na análise da contemporaneidade e das perspetivas para o futuro da liberdade, na visão de escritores, poetas, investigadores, jornalistas, historiadores e curadores. No ano em que se celebra o 10º aniversário da primeira Cabine de Leitura em Portugal e o 50º da democracia, estas serão datas a assinalar na programação.

O que esperar do Festival? Uma verdadeira troca de experiências, com conversas sobre as múltiplas vertentes da palavra Liberdade: de pensamento, de expressão, de circulação e de informação, religiosa, cultural, sexual, entre outras. Com convidados como os escritores João Tordo, Tatiana Salem Levy, e Gisela Casimiro, da cantautora Rita Redshoes, dos professores Rui Vieira Nery, Miguel Vale de Almeida, Rita Figueiras, Dora Santos Silva e António José Seguro, dos advogados Pedro Lomba e José Miguel Júdice, do embaixador Francisco Seixas da Costa, dos jornalistas Joaquim Vieira, Pedro Coelho, Isabel Lucas, Leonidio Paulo Ferreira e Sara Belo Luís, da sexóloga Marta Crawford, entre outros. Para além disso, no dia 13 inaugura às 17h00, na Tinta nos Nervos, a exposição Borboleta da artista francesa de origem portuguesa Madeleine Pereira, que se prolonga por um mês.

Quanto às livrarias desta edição, saiba que é a Tinta dos Nervos, a Travessa, a Greta e a livraria Martins que deverá visitar.

As palavras vão sair à rua. Não perca a oportunidade de lhe seguir o exemplo!