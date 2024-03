O baterista da banda britânica Blur é o candidato escolhido pelo Partido Trabalhista para disputar o lugar pelo círculo eleitoral de Mid Sussex no parlamento britânico. Dave Rowntree anunciou na rede social X, antigo Twitter, a novidade. “Estou absolutamente entusiasmado por ter sido escolhido para candidato trabalhista por Mid Sussex. O trabalho começa agora”, escreveu.

I'm absolutely thrilled to have been selected as the @UKLabour candidate for Mid Sussex!

Now the work begins.#Labour pic.twitter.com/RGMm1vWbAX — Dave Rowntree (@DaveRowntree) March 6, 2024

Se nos anos 90 os Blur disputavam a ribalta com os Oasis, três décadas depois o adversário de Rowntree é outro: o Partido Conservador, que até agora tem estado em vantagem neste círculo eleitoral. A música “Parklife” que os Blur popularizaram há quase 30 anos poderá ganhar outra adaptação caso Rowntree assuma a sua vida parlamentar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[Vídeo de Parklife, dos Blur, lançada em 1994]

Em comunicado, o músico e agora político disse estar “encantado com a oportunidade de ser o primeiro deputado trabalhista eleito por Mid Sussex”, cita a Sky News. “Os residentes têm agora a sua melhor hipótese numa geração de fazer o seu voto contar e obter um deputado trabalhista no parlamento.”

O baterista explica que está a candidatar-se “para dar energia e visão a uma área que precisa desesperadamente disso”.

O lugar de deputado eleito por Mid Sussex foi detido entre maio de 1997 e novembro de 2019 por Nicholas Soames, neto de Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial.

Na rede social X, o partido Trabalhista do círculo eleitoral de Mid Sussex disse que “Dave vai ser um excelente e muito bem sucedido candidato”. Já em comunicado, foi dito que Rowntree é “um membro de longa data do partido e que já teve vários papéis”, incluindo o de potencial candidato parlamentar.

We think Dave will be an excellent and a very successful candidate. https://t.co/SLBF94M2HB — Mid Sussex Labour (@MidSussexLabour) March 6, 2024

Enquanto músico, Rowntree tem uma carreira cheia com os Blur. No ano passado, a banda reuniu-se após uma pausa que durava há já alguns anos. Lançaram um novo disco, chamado “The Ballad of Darren”, e deram vários concertos no verão, incluindo duas datas no estádio de Wembley, em Londres, onde nunca tinham tocado. Também em 2023, a banda deu dois concertos em Portugal: um no Primavera Sound, em junho, e outro em setembro, no Meo Kalorama.