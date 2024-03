O XIX Congresso do CDS-PP/Madeira foi agendado esta terça-feira para os dias 13 e 14 de abril, no Funchal, anunciou o porta-voz do Conselho Regional, Gonçalo Pimenta.

“O momento servirá para eleger os novos órgãos do partido, que terão a responsabilidade de conduzir os destinos do CDS-PP/Madeira, preparando-o para os próximos ciclos eleitorais”, sublinhou o centrista, que leu um comunicado com as conclusões do encontro, sem direito a perguntas dos jornalistas.

Questionado à margem se será candidato à liderança do partido, José Manuel Rodrigues, atual presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, indicou apenas que está a ponderar.

O Conselho Regional do CDS-PP aprovou também os regulamentos que regerão o XIX Congresso e discutiu a situação política na região e no país, realçou Gonçalo Pimenta.

O porta-voz centrista insistiu que o PS “em momento algum colocou os interesses da Madeira à frente dos interesses partidários”, defendendo que merece, por isso, “uma forte penalização nas urnas”. Disse ainda que, apesar do fim da coligação PSD/CDS-PP, que lidera o Governo Regional demissionário, os centristas continuam a apoiar a lista da Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) às legislativas de 10 de março.

“E decidiu apelar ao voto na Aliança Democrática por entender que é a única solução possível para retirar Portugal do pântano em que os socialistas deixaram no país e por entender igualmente que a eleição de deputados da Aliança Democrática pelo círculo eleitoral da Madeira representa uma maior defesa dos interesses dos madeirenses e porto-santenses da Assembleia da República”, afirmou.

O Conselho Regional do CDS-PP/Madeira decidiu ainda louvar o líder do partido, Rui Barreto, que já anunciou que não se recandidata, “pela sua extraordinária contribuição para o crescimento do partido e para a sua afirmação enquanto partido de poder na Região Autónoma”.

Em 26 de fevereiro, no âmbito de uma reunião da comissão política do CDS-PP, Barreto informou a direção da sua decisão e lamentou a postura do PSD, que já indicou que vai concorrer sozinho em caso de haver eleições antecipadas na sequência da crise política provocada pelo processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira, no qual o presidente do executivo, o social-democrata Miguel Albuquerque, foi constituído arguido e demitiu-se.

A exoneração de Albuquerque levou à queda do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN.

“Nada faria prever que esta crise política e judicial findasse este acordo, mais a mais que estes dois últimos governos [entre 2019 e 2024] foram governos onde houve muita responsabilidade e houve estabilidade”, disse o ainda secretário regional da Economia, Mar e Pescas, sublinhando que nesse período a região autónoma atingiu “os maiores indicadores económicos de sempre”.