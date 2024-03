A Câmara Municipal do Porto destruiu no ano passado 418 ninhos de vespas asiáticas, mais 56 do que em 2022, no âmbito de uma ação de controlo de proliferação da espécie, foi esta quarta-feira revelado.

Em resposta à agência Lusa, a autarquia revela que dos 418 ninhos destruídos, 384 eram secundários e 34 primários.

Também em 2022, a maioria dos ninhos de vespa velutina destruídos eram “secundários”, cerca de 362, comparando com os 20 ninhos primários.

A destruição do ninho tem por base a “aplicação de um biocida/inseticida” no próprio ninho, acrescenta o município.

Desde 2017, os serviços municipais de Proteção Civil destruíram 2.054 ninhos de vespa asiática.

Proveniente do sudeste asiático, a vespa velutina foi detetada pela primeira vez em Portugal em 2011 na região de Viana do Castelo, tendo posteriormente expandido pelo noroeste e centro do país.