A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) apelou esta quarta-feira em Matosinhos ao voto em força no partido para a constituição de um grupo parlamentar, em face do perigo que considerou poder constituir a abstenção e uma taxa de indecisos alta.

Questionada pela Lusa se o número grande de indecisos que se regista e o facto de alguns analistas admitirem que pelo menos uma parte desse registo seja perdida para a abstenção pode influenciar a aspiração do partido de conseguir um grupo parlamentar, Inês de Sousa Real lançou um apelo a todos os descontentes com a situação do país e terminou a falar ao coração dos simpatizantes.

Em declarações após visitar a Associação Midas, que acolhe e cuida de animais, a dirigente do PAN começou por dizer que tem conhecimento de que “as pessoas estão muito frustradas porque não sentem que o custo do seu esforço de trabalho está a ter retorno do ponto de vista financeiro”, considerando fundamental garantir que “uma participação no próximo dia 10 de março”.

“Seja por força da abstenção, que não deve sair vencedora na noite eleitoral, seja por força de um voto em forças políticas democráticas e que representem as preocupações e anseios das pessoas, é fundamental que as pessoas participem e apelamos a todas as pessoas que se reveem em causas como as que o PAN representa”, acrescentou.

Inês de Sousa Real dirigiu-se também às pessoas que “querem uma sociedade que estime e que cuide dos seus animais, que não permite que os animais continuem a morrer às mãos dos maus tratos, que querem uma sociedade que receite os direitos de todas as pessoas, das mulheres, das comunidades mais isoladas, mas também que querem ver a luta climática a ter mais avanços e coerência nas lutas políticas públicas”.

Assegurando continuidade caso venha a ser, novamente, deputada única no hemiciclo, à luz do “compromisso político com os portugueses”, a porta-voz do PAN lembrou as afirmações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando disse que “consoante o resultado na noite eleitoral poderá até vir a convocar novamente eleições”.