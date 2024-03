Está aberta uma nova polémica em Espanha: fechar, ou não, bares e restaurantes mais cedo. A hipótese foi colocada em cima da mesa esta segunda-feira por Yolanda Díaz, ministra do Trabalho e vice-presidente do governo espanhol, líder do Sumar. Mas o setor da restauração não gostou e as críticas têm sido muitas. A justificação, para Díaz, é que trabalhar depois das 22h poderá ter riscos para a saúde mental e isso, para si, é “uma loucura”. Daí querer mudar a famosa ‘movida’ espanhola, a vida noturna característica do país.

Citada pelo El País, Yolanda Díaz referiu que “a partir das dez da noite, os turnos são noturnos e, por isso, têm certos riscos”. “Têm riscos de saúde mental”, acrescentou. Esta questão levantada por Yolanda Díaz tem, no entanto, outros pressupostos, que passam pelas alterações dos horários de trabalho e pelo encerramento dos bares e restaurantes mais cedo. “Não é razoável que um país tenha os seus restaurantes abertos à uma da madrugada. É uma loucura continuar a alargar os horários”, referiu.

As críticas surgiram de imediato, com a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, do PP, a apontar que o governo espanhol quer fazer alterações “porque lhes apetece”. “Espanha tem a melhor vida noturna do mundo, com as ruas cheias de vida e liberdade. E isso também cria emprego”, escreveu nas redes sociais.

Es que somos diferentes. España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo. Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Aburridos y en casa. https://t.co/z6jq0R9yRM — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 4, 2024

Ao mesmo jornal, vários empresários deste setor — de restauração e de diversão noturna — criticaram a ministra do Trabalho por “achar que vive na Suécia em vez de Espanha”, apontou Paula Ospina, do restaurante Les Filles Café, em Barcelona. Esta região, acrescenta, “e como praticamente toda a Espanha, vive do turismo”. “Se aqui anoitecesse às 16h00, seria normal encerrar mais cedo, mas aqui às 21h00 ainda é dia durante o verão”.

Yolanda Díaz já tinha começado a preparar possíveis alterações na legislatura passada, quando decidiu começar a rever a lei de usos do tempo — que não chegou a aprovar — e pediu um estudo sobre o impacto de acabar de trabalhar mais cedo. O estudo, feito por mais de 60 especialistas, recomendava, por exemplo, a saída do trabalho às 18h00 e o encerramento do comércio entre as 17h00 e as 19h00.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR