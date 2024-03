Luís Montenegro continua a somar notáveis à campanha. A dois dias do fim da campanha, o líder da AD recebeu dois antigos presidentes do PSD: Marques Mendes e Rui Rio. Um foi mais entusiasta, outro mais pragmático. Um apelou ao voto útil, outro garantiu “união”. Ambos atacaram o Chega. Rio apareceu em Viana do Castelo e, igual ao seu estilo, quando questionado se a presença ali significava o partido unido, respondeu como quem desconversa: “Sinal de união é seguramente, de desunião é que não seria”.

Mesmo no apelo ao voto na AD, o antecessor de Montenegro não dramatizou, reduzindo a escolha a uma “situação muito simples”: “Quem entende que o país está bem, vai repetir o voto que sempre fez; quem entende que o país não está bem, que quer estar melhor, que deve haver uma mudança, se quer mesmo mudar, só tem realmente uma alternativa”.

O mais longe que acabou por ir na defesa do voto em Montenegro foi associar a AD a uma escolha de futuro, sustentada e de médio-longo prazo, face a um imediatismo do PS: “Ou votamos no futuro de 24 horas, ou votamos no futuro a cinco, seis, sete anos de distância.”

Quando a pergunta foi sobre o partido liderado por André Ventura, Rui Rio, com uma boa dose de ironia, criticou aquele que foi um dos seus apoiantes: “O Chega fez-nos um grande favor. Já não sabíamos como nos íamos ver livre dado Doutor Eduardo Teixeira.”

Mendes apela a “voto maciço na AD”

Rio à tarde numa arruada em Viana do Castelo, Mendes à noite num comício em Barcelos. Não juntos, até porque são inconciliáveis. O antigo líder do PSD e comentador político defendeu, no entanto, Montenegro de uma forma mais convicta e entusiasmada: “Se ele for primeiro-ministro, como eu espero e desejo, ele ainda vai surpreender muito mais. Ainda hei-de de ver muitos portugueses a dizer: afinal ele é melhor do que eu pensava, afinal ele é melhor do que eu imaginava”.

Mendes fez um apelo ao um “voto maciço na AD”, alegando que “é preciso estabilidade para governar, para dialogar na Assembleia da República, com os parceiros sociais, para firmar um mínimo de consensos entre os principais partidos a bem do país”.

Na mesma linha de Luís Montenegro na noite de terça-feira, Marques Mendes fez um apelo velado aos eleitores e potenciais eleitores do Chega: “Há muitas pessoas que estão zangadas. Temos de reconhecer isso. E é verdade. Têm todo o direito e querem exercer um voto de protesto. Mas um voto de protesto tem dois problemas: o de ilusão e o de engano.”