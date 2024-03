“E estamos quase: se tudo correr bem, faltam dois dias para acabar a campanha e faltam quatro dias para acabar a governação socialista”. Carlos Guimarães Pinto, ex-presidente da Iniciativa Liberal, preencheu o seu discurso desta quarta-feira à noite, num jantar-comício num restaurante no Porto, a atirar setas a Pedro Nuno Santos, a quem chamou o novo líder do PURP cor-de-rosa. O PURP é o Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, uma alusão ao que Guimarães Pinto considera ser a base eleitoral atual do Partido Socialista.

O ex-líder e cabeça de lista pelo distrito do Porto não gostou nada de ouvir Pedro Nuno Santos invocar como argumento eleitoral que o PS tem empatia: “É grave ouvir isto: quando olhamos à nossa volta não vemos essa empatia.”

“Onde estava essa empatia num país em que um quinto das crianças vive em risco de pobreza e se injetam 3 mil milhões de euros em empresas falidas? Onde estava a empatia?”, perguntou, galvanizando os cerca de cem simpatizantes que assistiam.

Usou a mesma estrutura para denunciar as desigualdades, o fim do SEF com migrantes a serem explorados, o fim dos contratos de associação e das PPP na saúde, sempre a elencar consequências negativas dessas medidas e a perguntar “Onde estava a empatia?”, o que surtia grande efeito entre os simpatizantes na sala.

“Não basta dizer coisas bonitas. É preciso ter soluções para os problemas que as pessoas têm. Se quiserem eles que fiquem com a mania da superioridade moral. A superioridade das soluções e dos resultados não está ali no ‘PURP cor de rosa’, está aqui na IL.

Naquele que terá sido o seu último discurso antes das eleições, Carlos Guimarães Pinto terminou com uma nota de gratidão para quem o acompanhou na campanha e outra de humildade à espera dos resultados de domingo: “Espero que eu e resto da equipa não vos deixemos mal”.

A seguir falou Rui Rocha, com um discurso parecido com o da véspera em Lisboa, a defender a reconciliação do país com os jovens e apontando as várias promessas da IL para ajudar a que os jovens fiquem em Portugal e não tenham de emigrar em busca de melhores salários. No setor da habitação, referiu o desejo de apostas na construção em altura: “Queremos construir mais alto, mais rápido e mais barato. Queremos casas para os jovens portugueses ficarem.

“É por vocês”. Rui Rocha tira dezenas de selfies com jovens em arruada nocturna

Uma hora depois do jantar-comício no Porto, já o líder da Iniciativa Liberal estava em Braga, para uma arruada junto aos bares, onde dezenas de jovens o cumprimentaram e lhe pediram para tirar selfies.

A vários dos jovens, Rui Rocha dizia: “É por vocês”. Uma alusão a um dos temas principais desta campanha da IL, que promete criar condições para que os jovens possam receber melhores salários e não tenham de ir para fora do país.

“Queremos um país onde ter sucesso e ambição é bom. É uma batalha cultural pela mudança do país”, declarou Rui Rocha, rodeado por dezenas de jovens simpatizantes, frente a um autocarro pintado com as cores azuis do partido e que distribuía cerveja grátis.

AD com apenas dois ataques (e uma linha vermelha para as eventuais negociações)

A arruada decorreu no centro de Braga, distrito por onde Rui Rocha é cabeça de lista, entre a meia-noite e a uma da manhã. No dia mais comprido da campanha da IL até aqui, houve apenas dois ataques diretos à AD: um logo de manhã, após a visita a uma creche em Valongo, quando o presidente da Iniciativa Liberal disse que “a visão do PSD para a saúde é uma visão de remendos” e avisou que o cheque-creche de 480 euros seria uma das linhas vermelhas de que não abdicaria numa eventual negociação de um governo AD/IL. ´

O outro ataque, que se tem repetido em todos os jantares-comício com aparente sucesso junto da audiência, é a garantia de que não haverá retrocessos nos direitos das mulheres, no que parece uma indireta a Paulo Núncio, vice presidente do CDS.

Esta quinta-feira, a Iniciativa Liberal terá uma arruada ao fim da tarde no Porto na mesma zona (Rua de Santa Catarina) e à mesma hora que a AD, com quem está a disputar o voto de parte dos indecisos. “É uma coincidência, é natural que os sítios onde se fazem arruadas sejam mais ou menos os mesmos”, justificou Rui Rocha. De manhã há ações de campanha junto ao comércio de Braga, a seguir ao almoço há uma visita ao Hospital de Braga, e à noite está prevista nova arruada em Coimbra.