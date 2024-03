Na reta final da campanha, Mariana Mortágua contou com dois reforços de peso — os seus antecessores, Francisco Louçã e Catarina Martins — para lhe darem uma ajuda no discurso que domina os derradeiros dias antes das eleições: o tiro ao PS, numa tentativa de atrair o eleitorado de esquerda e evitar ser esvaziado pelo voto útil. Se à tarde, numa arruada pelo Porto, Catarina Martins garantiu sentir uma campanha em crescendo como as de 2015 e 2019 (e não como em 2022, quando a maioria absoluta reduziu o Bloco a mínimos), à noite Mortágua e Louçã concentraram-se em atacar o PS e uma “política de remendos” perigosa para a “democracia”.

O fundador do Bloco, próximo de Mortágua, não podia ter sido mais claro no seu apelo: “A força do BE é dos eleitores que não aceitam repetir o pesadelo da maioria absoluta”, atirou a certa altura do discurso, colocando mesmo nesses eleitores a “responsabilidade” de não esquecerem o que “sofreram” com uma maioria que “magoou o país”. “Foi um desastre e a culpa é toda do PS”. E o Bloco assegura que pode corrigir os efeitos desse tal desastre.

Louçã agarrou-se ao que muitos no Bloco vão comentando em surdina, garantindo à sua audiência que “há muito mais gente a decidir agora mesmo do que dizem as sondagens”. É a esses eleitores, ao “povo contra a direita e a extrema-direita”, que o Bloco quer falar — e a quem pede que concentrem o voto no partido, e não nos seus vizinhos da esquerda.

Louçã não podia, no entanto, deixar de reservar os maiores ataques à direita, que não se coibiu de criticar de todas as formas e feitios. “Cada voto no BE vence Montenegro, Cavaco, Passos e Durão, e abre as soluções para a sua vida”, assegurou. Usou como armas de arremesso o homem que fez uma saudação nazi num comício recente do Chega, as contradições em algumas declarações da Aliança Democrática, a “imitação de Donald Trump” que acusa Pedro Passos Coelho de ter protagonizado quando falou de imigração, ou a “fuga” de Durão Barroso para Bruxelas, quando era primeiro-ministro. Nesta campanha, defendeu, “há fantasmas a saírem dos armários” — das insinuações sobre a imigração aos ataques a quem recebe o RSI, maneiras de “enganar” os mais pobres. Em resumo: uma “sequela de venturices” pela qual “Ventura pede que lhes paguem direitos de autor”.

Primeiro foram as críticas ao PS, com o objetivo de apelar ao voto no Bloco — à tarde, na arruada, Louçã tinha ouvido uma mulher dizer que votou nos socialistas nas últimas eleições e votará Bloco agora, exclamando: “Que boa notícia!”. Depois, os duros ataques à direita. No fim, sobraram elogios ao “sorriso deslumbrante” de Mortágua e ao seu papel como “mulher mais atacada pela direita pelo que revelou sobre os donos de Portugal e os obrigou cara a cara a responderem pelos seus malabarismos”. “Nunca ninguém tinha feito isso desta forma em 50 anos da nossa República, e o país ficou agradecido”, rematou.

Mortágua acusa PS de estar “viciado” em remendos e dispara contra Pedro Nuno

Tendo já recebido a declaração de “orgulho” do fundador, foi a vez de Mortágua subir ao palco, garantir aos dois antecessores que “o melhor está para vir” e concentrar-se no mesmo objetivo de Louçã: o combate ao voto útil.

A ideia base é que um grande risco destas eleições é a continuação daquilo que Mortágua classifica como “política do remendo, do imediato, do desenrasca”, na qual acusa o PS de estar “viciado”. “O risco é confundir soluções com truques, com faz de conta”. E esse não é só um risco de agora, é um risco “para a democracia”, por adiar soluções e aumentar o “desespero” de quem espera por elas, justificou.

Foi assim a “desesperante política” do PS durante a maioria absoluta, defendeu, falando das “crises” da Habitação, Saúde e Educação e dos “remendos” que os socialistas usaram para as disfarçar. Mas foi mais longe, acusando também Pedro Nuno Santos de querer fazer o mesmo, no que toca à medida que propõe o regresso de professores aposentados, mas não só: o PS volta agora a “apresentar um programa que é uma coleção de remendos”, acusou, numa rara referência ao atual programa dos socialistas.

“Nem maioria absoluta nem regresso à direita. É na esquerda que está a solução”, apelou. Assegurou ter soluções para a Habitação (como os tectos para as rendas ou a baixa dos juros via Caixa Geral de Depósitos, recusadas pelo PS), para a Saúde e a Educação (que passam muito pela valorização das carreiras). E reforçou a narrativa do Bloco sobre a possibilidade de reerguer a geringonça, numa versão 2.0: “Não nos digam agora que é impossível, que é tempo de desistir. Os impossíveis de hoje são rotinas de amanhã”. De amanhã, que é como quem diz, de a partir de 11 de março — se a esquerda tiver maioria para implementar essas rotinas.