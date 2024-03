Uma demonstração de força assinalável. Numa campanha que teve momentos de megalomania, como comícios com mais de duas mil pessoas, a arruada da Aliança Democrática no Porto marcou mais um esforço de grande mobilização da coligação — e seguramente muito maior do que nas últimas duas eleições disputadas pelo PSD, em 2019 e 2022. Durante cerca de 45 minutos, Luís Montenegro percorreu a rua de Santa Catarina até à Praça D. João I, num ambiente de festa que a ameaça de chuva não chegou a estragar. Deu para tudo, até para Luís Montenegro ser levantando em ombros.

A caravana laranja e azul começou por se concentrar Praça dos Poveiros, de onde arrancou 15 minutos depois das cinco da tarde, sensivelmente. Uma multidão de impermeáveis azuis e guarda-chuvas personalizados com as cores da AD antecipava uma arruada feita sob chuva pesada. Mas o tempo deu tréguas, permitindo à coligação liderada por Luís Montenegro fazer a sua última grande arruada da campanha — horas antes, antecipando precisamente a chuva torrencial que se vai abater sobre a cidade de Lisboa, a Aliança Democrática decidiu cancelar a tradicional descida do Chiado, em Lisboa.

Era, por isso, importante manter a ideia de mobilização crescente em torno de Montenegro. Chegou a haver o risco de cruzar com a campanha de Pedro Nuno Santos, mas foram dadas orientações para segurar a marcha. E, ao contrário do que aconteceu em 2022, a caravana da Iniciativa Liberal evitou cruzar-se com a da AD, arrancando minutos antes de serem alcançados pelos militantes e simpatizantes da coligação.

Durante a arruada, em declarações captadas pelos jornalistas que seguiam na bolha que rodeava o líder social-democrata, Montenegro não deixou de reconhecer o peso da “responsabilidade”. “[Esta mobilização] enche-nos de responsabilidade, mas temos a noção de que só no domingo é que há eleições. Daqui até lá, todo o esforço que pudermos fazer para motivar os portugueses é um esforço positivo. E eu sei que este movimento de mudança vai ser mobilizador”, defendeu.

A caravana de Luís Montenegro estacionou depois numa tenda montada na Praça D. João I para um comício onde estava também Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto. A partir do palco, Montenegro falou de uma “onda de mudança em Portugal” e recordou de onde veio: “Disse que só governaria se ficassem primeiro lugar quando as sondagens estavam atrás. Eu sabia que íamos conseguir dizer às pessoas que vale a pena lutar por um país diferente,” recordou.

Pedindo gelo nos pulsos e cabeça fria, Montenegro recordou a todos que é preciso manter o foco — uma ideia, de resto, que já tem frisado várias vezes ao longo desta campanha. “Ainda não ganhamos as eleições. Mas não há ninguém em Portugal que não entenda que as podemos ganhar. Queremos ganhar as eleições para governar e cumprir as nossas propostas, os nossos compromissos.”

Numa crítica direta a Pedro Nuno Santos, Montenegro atirou ainda: “Querem um líder de um governo que esteja permanentemente a falar para os adversários políticos ou que fale para vocês, para as vossas vidas? Querem um líder de um governo que esteja permanentemente a dividir o país? Fui líder da oposição durante um ano e meio; nesta campanha, sou candidato a governar o país.”

“Acabem com a tentativa desesperada de tentar desvirtuar este projeto. Andaram a esconder a incapacidade que têm de apontar o erro das nossas políticas. Nós mantivemos sempre a nossa linha de rumo, a nossa firmeza e foco”, argumenta o líder social-democrata. “Nós vamos juntar, somar, agregar e pegar no potencial de cada português. Respeitem apenas. E digam o que é que está mal. É uma coisa curiosa: todos quantos andaram sucessivamente a atirar pedras a esta candidatura foi basicamente para esconder a incapacidade que têm de apontar o erro das nossas políticas.”

Numa rara resposta direta a Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro tentou ainda esvaziar o discurso do adversário socialista, que tem insistindo na ideia de que o líder social-democrata não perfil para o cargo, uma vez que nunca foi ministro. Montenegro tentou enterrar o tema. “Se há assunto que vai resolver-se com o tempo é a minha experiência governativa.”

Antes de Montenegro, foi a vez de Melo, que falou na maior arruada no Porto de que tinha memória.“Isto que aqui se vê não se ensaia. É um exército de pessoas. Já descemos muitas vezes Santa Catarina. Mas nunca como hoje se sentiu tanta vontade de mudança neste país.”

Assim que começou a falar de Pedro Nuno Santos e do PS, os militantes e simpatizantes da AD ensaiaram um coro de assobios. “Não façam isso. Nós respeitamos os nossos adversários”, interrompeu o democrata-cristão. Recuperando um argumento que tem usado nesta campanha, Melo defende que o argumento utilizado pelo socialista para se tentar distinguir de Montenegro — a experiência governativa — é, na verdade, o seu maior calcanhar de Aquiles. “É precisamente pela experiência governativa que Pedro Nuno Santos não pode ser primeiro-ministro de Portugal.”

“Pedro Nuno Santos merece oportunidade de se sentar no banco da oposição. Portugal tem oportunidade de ter um grande treinador: chama-se Luís Montenegro”, insistiu Nuno Melo. A terminar, o líder do CDS repete uma mensagem que foi deixando ao longo de toda a campanha: “Não se ganha eleições nas sondagens. Transformem a revolta na mudança e na esperança”, despediu-se o democrata-critstão.