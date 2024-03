Três meses. É preciso recuar três meses, até ao fim de novembro e o início de dezembro, para encontrar três jogos consecutivos do Benfica sem qualquer vitória. Na altura, a equipa de Roger Schmidt empatou com Inter Milão, Moreirense e Farense; agora, perdeu com o Sporting e o FC Porto e empatou com o Rangers, o que já faz com que esta seja a pior série dos encarnados desde abril do ano passado.

O Benfica empatou esta quinta-feira com o Rangers na Luz e terá de decidir a eliminatória na segunda mão, na Escócia — terminando uma semana terrível em que perdeu com o Sporting em Alvalade, na meia-final da Taça de Portugal, e foi goleado pelo FC Porto no Dragão para o Campeonato. Há dois meses que os encarnados não sofriam dois golos em casa, sendo que esta foi a primeira vez em toda a temporada em que a equipa de Roger Schmidt entrou a perder em três jogos seguidos, depois de já ter acontecido com os leões e os dragões.

Depois do apito final, na zona de entrevistas rápidas, o treinador alemão defendeu que o Benfica fez “um jogo muito bom, muito difícil”. “O adversário teve dois momentos e fez dois golos. Não foi fácil hoje, mas mostrámos bom futebol e criámos muitas oportunidades. Em condições normais tínhamos de ganhar este jogo, claro. Infelizmente, não fomos eficientes na área como podemos ser. Mas se virmos a performance, acho que jogámos muito bem. Para este jogo não foi um bom resultado, porque fomos melhores do que eles e tivemos mais chances. Foi o pior resultado que podíamos ter para o que fizemos, tínhamos de ganhar”, começou por dizer em declarações à SIC Notícias.

Há 3 meses que o ????Benfica não estava 3 jogos consecutivos sem vencer. É a pior sequência de jogos desde abril 2023, com 1 empate e 3 derrotas (????????Roger Schmidt) pic.twitter.com/o8Px8KXOTZ — Playmaker (@playmaker_PT) March 7, 2024

“Estava 1-2 ao intervalo, mas acho que fomos melhores. Podíamos até estar na frente na primeira parte, mas ambas as partes foram boas. Todos viram o que falou, temos de ser eficientes. Fizemos um bom jogo, tecnicamente estivemos muito bem e não demos muito momentos ao Rangers. Infelizmente, tiveram dois momentos e marcaram. No resto do jogo demos o nosso melhor para ter um bom ritmo, criámos oportunidades. Acabámos por marcar dois golos, mas não fomos eficientes para ganhar. Temos de aceitar e na próxima semana fazer melhor”, acrescentou, já na flash interview da SportTV.

“Falhámos muitas oportunidades, algo está a falar e por vezes é a última decisão. Eles estão habituados a defender na área, mas tivemos muitos momentos para marcar. Muitas vezes nestes jogos marcamos cinco ou seis golos, noutros marcamos só um ou dois. Não falhou nada hoje. Estivemos bem, até sem bola. Ganhámos muitas faltas, só tínhamos de usar os nossos momentos e decidir melhor, para marcar”, terminou.

Há 2 meses que o ????Benfica não sofria 2+ golos em casa:

E 2-2 ????????????????????????????Rangers, Europa League

V 3-2 ????????SC Braga, Taça

E 3-3 ????????Inter, Champions League

D 0-2 ????????RB Salzburg, Champions League pic.twitter.com/EhSh6aRyyT — Playmaker (@playmaker_PT) March 7, 2024

Quem não esteve com meias palavras foi o capitão Otamendi, que cumpriu uma exibição competente e positiva depois de ter sido expulso no Dragão. “Estamos a atravessar uma fase em que os adversários chegam e fazem golo. Hoje quando estávamos bem, marcaram o primeiro golo. Depois empatámos e eles fazem o segundo. E custa. Há que ser positivo, acreditar em nós e tentar melhorar, corrigir os erros. Estamos a atravessar uma fase não muito boa e o importante é a união do grupo, ser positivo e olhar em frente. Temos de sair desta situação de m**** em que lamentavelmente estamos”, disse o central argentino em declarações à SIC Notícias.

“O público está sempre presente, temos consciência disso. Quem joga somos nós e nós é que temos de corrigir os erros. Temos de melhorar e voltar às vitórias, que é o mais importante. Temos 90 minutos para tentarmos qualificar-nos. Não conseguimos fixar uma vantagem, mas vamos dar o melhor para avançar para a próxima fase”, terminou.