O Olympiacos, com quatro futebolistas portugueses no onze, perdeu esta quinta-feira em casa com o Maccabi Telavive (4-1), na primeira mão dos oitavos da Liga Conferência Europa, com o Lille, de Paulo Fonseca, a vencer o Sturm Graz (3-0).

A surpreendente vitória dos israelitas começou a desenhar-se logo no início da partida, desastroso para a equipa grega, que sofreu dois golos antes dos 10 minutos, aos quatro e aos nove, pelo avançado Eran Zahavi e pelo médio Ido Shahan.

O Olympiacos reduziu aos 13, por El Kaabi, reentrando na discussão do resultado e ainda com muito tempo para jogar, mas à passagem da meia hora Eran Zahavi bisou e repôs a diferença de dois golos.

Na segunda parte, o Maccabi Telavive não só susteve a reação grega como ainda aumentou a vantagem, com o quarto golo, de autoria do médio Dor Peretz, que deixa praticamente comprometida as aspirações da equipa mais portuguesa da Grécia.

Os quatro lusos que foram titulares no Olympiacos foram o central David Carmo, os médios Chiquinho e André Horta e o extremo Daniel e.

O médio português João Carvalho ainda chegou a ser lançado em campo, aos 77 minutos, a render o seu compatriota Chiquinho, mas o destino da partida estava traçado naquela altura.

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, arrancou uma preciosa vitória por 3-0 na Áustria, frente ao Sturm Graz, que defrontou o Sporting na fase de grupos, deixando a eliminatória praticamente encaminhada para as suas cores.

A figura do jogo foi o avançado canadiano Jonathan David, autor dos dois primeiros golos, aos 28 e 51 minutos, cabendo o terceiro ao avançado kosovar Edon Zhegrova, aos 71, numa equipa que contou com o contributo do lateral direito português Tiago Santos, que jogou os 90 minutos.

Uma meia surpresa foi a vitória dos noruegueses do Molde sobre os belgas do Club Brugge, favoritos neste confronto, e que saíram da Noruega derrotados por 2-1, com golos do avançado Halder Stenevic, aos 43, e do seu companheiro Fredrik Gulbrandsen, aos 90+2, quando o empate, alcançado aos 84, de penálti, pelo médio belga Machim Cuyper, parecia incontornável.

Finalmente, o Ajax e o Aston Vila empataram sem golos, numa partida equilibrada e na qual prevaleceu o pragmatismo e a pouca apetência para correr riscos, deixando tudo em aberto para o jogo da segunda mão em Inglaterra.