A SAD do Sporting vai emitir seis milhões de títulos com o valor unitário de cinco euros, num montante de 30 milhões de euros, com prazo de três anos e uma taxa de 5,75%, anunciou esta quinta-feira a entidade.

A oferta “Sporting SAD 2024-2027” arranca na próxima segunda-feira (11 de março) e integra uma oferta pública de subscrição, a par de uma oferta de troca de dívida, com a SAD leonina a poder aumentar o valor de trinta milhões de euros até ao dia 20 de março, de acordo com a informação disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A taxa de juro fixa bruta anual de 5,75% desta emissão é superior à da operação realizada em dezembro de 2021, denominada “Sporting SAD 2021-2024”, que oferece 5,25%, e sobre a qual incide a oferta de troca agora proposta pela SAD verde e branca.

Já o montante mínimo de subscrição é de 500 títulos, correspondentes a 2.500 euros, numa operação coordenada pelo Haitong Bank.