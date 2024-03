Os utilizadores de passe mensal em Vieira do Minho, distrito de Braga, vão passar a usufruir gratuitamente dos transportes públicos nas deslocações dentro do concelho, anunciou esta quinta-feira a autarquia local.

Em comunicado, a câmara de Vieira do Minho diz que, em colaboração com as empresas Giromundo e Transportes Carneiro, entidades responsáveis pelos transportes públicos no concelho, vai disponibilizar o transporte gratuito a todos os utilizadores de passe mensal.

“Os residentes no concelho de Vieira do Minho e utilizadores diários ou quase diários daquelas transportadoras poderão usufruir de uma comparticipação de 100% sobre o valor do passe mensal, suportado pela autarquia e pelas transportadoras. Este benefício engloba todas as deslocações dentro do concelho de Vieira do Minho”, explica o município.

Para beneficiar desta medida, a autarquia sugere a consulta dos procedimentos, bem como o preenchimento do formulário, a disponibilizar no balcão de atendimento ao cidadão do município.

Para o presidente da câmara de Vieira do Minho, “esta é mais uma medida de apoio às famílias vieirenses”.

A medida “pretende, por um lado, promover a mobilidade sustentável e, ao mesmo tempo, oferecer uma alternativa mais económica para as famílias se deslocarem dentro do concelho”, refere António Cardoso (PSD), citado no comunicado.