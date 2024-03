As curtas-metragens portuguesas Sopa Fria e Quase me lembro estão nomeadas para os Prémios Quirino de Animação Ibero-Americana, anunciou esta sexta-feira a organização em Málaga, Espanha.

Sopa Fria, de Marta Monteiro, sobre uma mulher, vítima de violência doméstica, está nomeado para o prémio de “Melhor Desenho de Animação“.

O filme é uma produção da Animais, em coprodução com França, e já foi exibido em quase trinta festivais.

Também é na perspetiva de uma mulher que se desenrola Quase me lembro, um filme coassinado pelo português Miguel Lima com o sérvio Dimitrije Mihajlovic, e que está nomeado para o Quirino de “Melhor Curta-Metragem de Animação Ibero-Americana“.

Quase me lembro também chega a estes prémios com um currículo de duas dezenas de festivais de cinema e é uma produção dos estúdios BAP.

Os nomeados dos Prémios Quirino, com filmes de Espanha, México, Brasil ou Argentina, foram anunciados esta sexta-feira em conferência de imprensa no Festival de Cinema de Málaga.

A sétima edição dos Quirino está marcada para 11 de maio em La Laguna, Tenerife, Espanha.

Os Prémios Quirino foram criados em 2018, para reconhecer a produção de quem trabalha no cinema de animação do espaço ibero-americano, dos dois lados do Atlântico.

Em 2023, os prémios reconheceram vários filmes portugueses: A longa-metragem Nayola, de José Miguel Ribeiro, e as curtas-metragens O Homem do Lixo, de Laura Gonçalves, Ice Merchants, de João Gonzalez, e Garrano, de David Doutel e Vasco Sá.