Houve duas pequenas grandes mudanças na dinâmica das ações de campanha da Iniciativa Liberal para estas últimas horas de campanha, desde quarta-feira à noite. 1) Passaram a apostar em arruadas à meia-noite (em Braga e em Coimbra), junto de estudantes universitários, que foram até agora os momentos mais bem conseguidos da campanha pela quantidade de miúdos a querer tirar selfies com Rui Rocha. 2) Ao lado do líder, nestas duas arruadas mas também na arruada do Porto, passou a aparecer um homem encorpado, de sobretudo, que poderia facilmente ser confundido com um guarda-costas. Não é. É Bruno Mourão Martins, ex-tesoureiro e membro da comissão executiva da Iniciativa Liberal, candidato em sexto lugar na lista de Lisboa.

Rui Rocha só avança para um bar com Bruno ao lado, é Bruno que o guia, é Bruno que organiza os jovens que se aproximam para uma selfie ou uma conversa, é Bruno que segura o chapéu para proteger o líder da chuva. Esta dinâmica só se torna mais notória pelo contraste com as iniciativas anteriores, menos imprevisíveis e mais serenas, em que surgiam habitualmente ao lado de Rui Rocha os cabeças de lista locais, para se tornarem mais conhecidos à boleia do líder, sempre seguido por duas dezenas de jornalistas.

A comitiva garante que não houve qualquer ameaça à candidatura e recorda que Rui Rocha rejeitou a oferta de guarda-costas disponibilizados pelo gabinete do primeiro-ministro, depois do incidente em que Luís Montenegro foi atingido com tinta verde.

Bruno Mourão Martins percebe que possa ser olhado como guarda-costas informal devido à sua compleição física e proximidade do líder, mas garante que não haveria necessidade de medidas de segurança: “Não é preventivo, não há uma componente securitária, nem há essa necessidade. Eu tenho um aspeto fofinho e querido e passo essa imagem, não é? Eu sei, mas não é de todo o caso. A proteção do Rui é uma preocupação de toda a comitiva”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O candidato a deputado e ex-tesoureiro explica que está sempre ao lado do líder porque é uma das pessoas da estrutura que faz a ligação com a coordenação local e gere a agenda, indicando o percurso em concreto. “O Rui está na sua ação a falar com pessoas, com a recetividade que tem tido, e eu acompanho, agora vamos para aqui, agora para ali. Ou seja, não é uma componente securitária, é de gestão na agenda dos eventos. O Rui pergunta-me: ‘Onde vou agora?’ E eu: ‘Vais para ali.’”

“Há uma agenda, ao longo de uma zona de bares, há um caminho que tem de ser feito, do autocarro, ao café Moçambique, à associação académica e agora vamos para o hotel”, explicou Bruno Mourão Martins ao Observador esta quinta-feira à noite em Coimbra. Diz ainda que já desempenhou estas funções quando o líder era João Cotrim de Figueiredo. E que em Lisboa (onde é candidato) pode não assumir o mesmo papel, por ter outras funções de coordenação.

Um autocarro azul da Iniciativa Liberal esteve a passar música e a oferecer imperiais em plena Praça da República. Depois de uns 40 minutos a falar e deixar-se fotografar com os jovens estudantes, Rui Rocha e Bruno Mourão Martins visitaram o Café Moçambique, uma espécie de sede informal da Iniciativa Liberal em Coimbra, e onde foi novamente muito procurado pelos jovens, sentados nas mesas a rodear os destroços de um carro que desceu a escadaria da Universidade (e agora é um elemento decorativo neste café).

Não houve incidentes nem tensão para lá de alguns empurrões a tentar furar filas para chegar perto do líder. Mas se houvesse alguma situação mais grave, Bruno Mourão Martins, que teve formação na Academia Militar, sabe que seria o primeiro a ter de reagir. “Qualquer elemento da comitiva tem essa tentativa de proteger o presidente, mas se acontecer alguma coisa serei a primeira pessoa a ser atingida”.