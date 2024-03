Dois membros da associação Climáximo partiram esta sexta-feira o vidro de um balcão do banco Santander em Lisboa, durante a manifestação do Dia Internacional da Mulher, tendo sido identificadas pela PSP no local.

Maria Mesquita, uma das duas mulheres identificadas, explicou à Lusa que o objetivo era protestar contra o financiamento da indústria fóssil pelo banco. “O Banco Santander é responsável por financiar petrolíferas, as empresas que nos estão a matar: a nós às mulheres, no mínimo quatro vezes mais que aos homens”, sublinhou num comunicado enviado às redações.

“Enquanto isso, a nossa autonomia corporal está novamente a ser dissecada numa mesa de operações política. A crise climática é um resultado de colocar o lucro acima da vida, de ignorar todo o trabalho reprodutivo necessário para manter a vida, desde a regeneração da Terra até ao cuidado entre as pessoas. Este trabalho invisibilizado é colocado sobre as mulheres, igualmente invisibilizadas. Resolver a crise climática implica resolver a crise de cuidados gritante atual”, acrescentou.

Após partirem o vidro, por volta das 19h00, as duas jovens foram isoladas por um cordão policial e identificadas, o que motivou um protesto de vários manifestantes que, frente à dupla fila de separação criada pela PSP, gritaram em uníssono: “Libertem as camaradas”.

Contactada pela Lusa, a PSP confirmou ter intercetado duas pessoas após partirem com um martelo a montra do banco Santander na Avenida Almirante Reis, em Lisboa.

A manifestação, convocada pela rede 8 de Março e pela Plataforma FEMINISTA, juntou ao final da tarde de sexta-feira mais de um milhar de pessoas que, apesar de alguma chuva, desfilaram pela Avenida Almirante Reis depois de uma concentração na Alameda D. Afonso Henriques, pelas 18h00.

Cartazes, faixas, e bandeiras davam cor ao desfile, ao som de batuques e palavras de ordem como “Mulheres unidas jamais serão vencidas”, “Abaixo o patriarcado, vai cair, vai cair” e “Deixa passar, eu sou feminista e o mundo eu vou mudar”

No último dia de campanha eleitoral para as legislativas de domingo, foram vários os partidos a marcar presença, com vários segmentos do desfile marcados por bandeiras do Livre, do Volt e com a presença das líderes partidárias do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, e do PAN, Inês de Sousa Real.

Também o sindicato do setor da Educação STOP marcou presença, com uma comitiva liderada pelo dirigente André Pestana.