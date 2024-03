Morreu um adepto do Glasgow Rangers, equipa escocesa que defrontou o Benfica esta quinta-feira nos ‘oitavos’ da Liga Europa. O clube lamentou a morte de Thomas McAllister nas redes sociais, mas não especificou detalhes sobre as circunstâncias da morte.

Em comunicado no site, o clube afirma estar “em contacto permanente com as autoridades portuguesas e britânicas”. “Os pensamentos de todos nós, no clube, estão com a família e amigos de Thomas”, refere o Rangers numa publicação da rede social X.

It is with profound sadness Rangers has been made aware supporter Thomas McAllister has passed away in Lisbon following last night’s UEFA Europa League tie with Benfica.

The immediate thoughts of everyone at the club are with Thomas’ family and friends,https://t.co/xQmn7teLOa pic.twitter.com/3anCJtO2mK

— Rangers Football Club (@RangersFC) March 8, 2024