A porta-voz do PAN considerou esta sexta-feira que o Governo perdeu a oportunidade de erradicar a pobreza em Portugal, realçando que há quatro milhões de pessoas que viveriam em situação de carência se não fossem os apoios sociais.

“Ainda falta um longo caminho para conseguirmos erradicar a pobreza no nosso país. Eu recordo que a maioria absoluta foi uma oportunidade perdida para isso mesmo”, disse Inês Sousa Real.

Falando à margem de uma visita a um restaurante onde o serviço é assegurado por pessoas que estão ou estiveram em situação de sem abrigo, a cabeça de lista do PAN por Lisboa adiantou que, a partir de 2022, houve dificuldades em colocar no Orçamento do Estado propostas como o programa Casa Primeiro.

“Desde a maioria absoluta, houve uma grande dificuldade em garantir que continuávamos a ter o reforço deste tipo de iniciativas, deste tipo de projeto, porque sabemos que ter uma casa é absolutamente estruturante, para quem está em situação de sem-abrigo nas ruas ou para as famílias que trabalham e que não veem reconhecido o esforço do seu rendimento, do seu trabalho e que estão com tantas dificuldades”, observou no último dia da campanha eleitoral.

Defendendo políticas que retirem as pessoas da pobreza, o PAN afirma que é fundamental que haja mais investimento no combate à pobreza, garantindo que na próxima legislatura os mecanismos da suspensão da execução da penhora da casa de família estão em vigor.

“Não podemos ter uma onda de crédito malparado na banca, uma devolução de casas à banca e as famílias a serem despejadas, num contexto em que a crise da habitação é uma das crises sociais maiores do nosso tempo”, precisou.

Inês Sousa Real reforçou ainda a necessidade do reforço de meios da estratégia nacional de integração das pessoas em situação de sem abrigo, referindo que deve haver uma revisão dos apoios sociais.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar no domingo para eleger 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.

Direitos das mulheres não podem ser “arma de arremesso eleitoral”, diz Inês Sousa Real

Numa arruada em Lisboa, a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, aifrmou que os direitos das mulheres não podem ser uma “arma de arremesso eleitoral”. A responsável partidária frisou que a luta tem de ocorrer “todo o ano”.

Numa arruada em Lisboa transmitida pelas televisão, a porta-voz do PAN argumentou que a maioria socialista “rejeitou propostas como a igualdade de género e de combate à violência de género”.

Por sua vez, sobre a Aliança Democrática (AD), Inês Sousa Real indicou que a coligação tem nas suas listas “pessoas que acham que o lugar da mulher é na cozinha”.

“A igualdade de género não está no boletim de voto, mas o PAN está. É a possibilidade de fazer a diferença”, vincou Inês Sousa Real.

Em relação à violência doméstica contra mulheres, a porta-voz do PAN defendeu que Portugal não pode continuar os mesmos “números gritantes”. “Precisamos de a combater este flagelo.”