Pedro Nuno avisa que "falta harmonia e coesão" à AD

Antes dele, no mesmo palco, Ana Catarina Mendes, juntou num alvo novo e atirou ao Presidente da República questionando “porque decide o Presidente entrar em campanha no último dia de campanha?”. “Não é admissível”, disse referindo-se à notícia do Expresso sobre o que fará Marcelo no dia seguinte.

“Não é aceitável”, disse a cabeça de lista do PS por Setúbal, dizendo que “Mário Soares e Jorge Sampaio habituaram os socialistas que o Presidente da República é o garante de todas as forças políticas”. “Não é admissível que tenha decidido convocar estas eleições, mas pior do que isso que tenha entrado hoje em campanha eleitoral”, disse perante os apupos da sala do complexo desportivo onde decorre o último comício do PS.