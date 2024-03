A presidente do Reagir Incluir Reciclar (RIR), Márcia Henriques, considerou esta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, que é importante um maior número de mulheres no parlamento e defendeu o fim das quotas de género.

“Hoje é um dia histórico para assinalar todas as conquistas que as mulheres têm vindo a conseguir e tenho pena que, infelizmente, haja países por esse mundo fora onde as mulheres ainda são tratadas como coisas abaixo de animais e isso tem que mudar”, começou por salientar a líder do RIR, que esteve numa ação de campanha nos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa e no Centro de Saúde do Areeiro.

Já a nível nacional, Márcia Henriques considerou “muito importante eleger mais mulheres para o parlamento” e “acabar com a lei das quotas que ainda existe”.

“Nós, RIR, não temos esse problema, felizmente temos muitas mulheres nas nossas listas e não tivemos dificuldade em compor e em respeitar a tal lei das quotas, para nós acaba por não fazer sentido”, afirmou, referindo-se à lei da paridade, que entrou em vigor em 2006 e estabelece que as listas para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para as autarquias locais, são compostas de modo a assegurar a representação mútua de 33% de cada um dos sexos.

De acordo com uma análise da Pordata, base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que retrata a evolução histórica das eleições e a perceção dos portugueses sobre a política, divulgada na segunda-feira, desde 2015 que as mulheres representam pelo menos um terço dos deputados na Assembleia da República.

Relativamente à interrupção voluntária da gravidez, tema que afeta as mulheres e que foi discutido durante a campanha às eleições legislativas do próximo domingo, a presidente do RIR defendeu que se trata de “um tema muito pessoal”, mas, em seu nome, defendeu que a lei está correta e não vê necessidade de a alterar.

Aumentar o tempo de gravidez para fazer interrupção voluntária da gravidez acho que é entrar no caminho da desresponsabilização e, portanto, mais do que isso, há que fazer ver as mulheres que tomem consciência dos atos”, realçou.

Márcia Henriques defendeu ainda que, tal como a eutanásia, o aborto é um tema “que deveria ser respondido em referendo”. Segundo os últimos dados da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), foram realizadas em 2022 cerca de 15.600 interrupções da gravidez por opção da mulher nas 10 primeiras semanas de gestação, mais 15% face a 2021, a maioria em hospitais públicos.

Segundo o Relatório de Análise Preliminar dos Registos das Interrupções da Gravidez (2018-2021) da Direção-Geral da Saúde, o número de IVG tinha diminuído de forma consistente desde 2011, tendo-se registado 11.640 em 2021.

Já sobre a visita desta sexta-feira aos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, Márcia Henriques explicou que o objetivo era trazer ao debate a importância do associativismo no país. “Portugal eu acho que é dos países que tem mais associações espalhadas por todas as terras, sejam culturais, recreativas, desportivas, humanitárias – os próprios bombeiros — e, portanto, é é uma parte do nosso país que existe, que tem de ser preservada, que tem de ser apoiada, porque muitas das vezes acaba por colmatar as deficiências do Estado social que o próprio Estado, digamos assim, não combate”, defendeu.