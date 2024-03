O Sporting tem neste domingo uma deslocação difícil a Arouca, para 25.ª jornada da I Liga de futebol, e que pode ser um dos mais importantes testes aos ‘leões’ na corrida ao título.

A equipa treinada por Rúben Amorim, que vem de um empate com os italianos da Atalanta (1-1), para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, terá pela frente o sétimo classificado da I Liga, que perdeu na primeira volta em Alvalade pela margem mínima (2-1) e nesta época conseguiu impor-se ao FC Porto, com um empate no Dragão (1-1) e uma recente vitória em casa (3-2).

Com o favoritismo do seu lado, o Sporting atravessa um grande momento – no campeonato segue invencível há 10 jornadas, com um acidente de percurso em Vila do Conde (3-3) -, e soma 59 pontos na liderança, contra os 58 do Benfica, que tem mais um jogo disputado, e 55 do terceiro colocado FC Porto – venceu na sexta-feira o Portimonense (3-0).

No dia de eleições legislativas, o desafio, agendado para as 18:00, no Estádio Municipal de Arouca, antecede o jogo dos ‘encarnados’, que a partir das 20:30 recebem o aflito Estoril Praia (16.º).

O campeão Benfica, privado do capitão Otamendi, castigado, vai tentar colocar um ponto final no mau momento, depois da más exibições e resultados obtidos, diante dos ‘leões’ (na primeira mão das meias-finais da Taça, 2-1) e dos ‘dragões’ (no campeonato, 5-0) e empate a dois golos com o Rangers, para a Liga Europa.

Programa da 25.ª jornada:

Sexta-feira, 8 mar:

Portimonense – FC Porto, 0-3

Estrela da Amadora – Casa Pia, 3-1

Sábado, 9 mar:

Vizela — Farense, 2-1

Rio Ave – Sporting de Braga, 0-0

Boavista — Moreirense, 1-0

Vitória de Guimarães — Famalicão, 1-0

Domingo, 10 mar:

Arouca — Sporting, 18h00

Benfica – Estoril Praia, 20h30

Segunda-feira, 11 mar:

Gil Vicente – Desportivo de Chaves, 20h15