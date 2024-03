Siga aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A Casa Branca disse esta segunda-feira que o Presidente norte-americano, Joe Biden, respeita o Papa, que no sábado propôs uma “bandeira branca” das partes para terminar o conflito na Ucrânia, mas avisou que a paz depende de Moscovo.

“O Presidente Biden tem um grande respeito pelo Papa Francisco e junta-se a ele nas orações pela paz na Ucrânia, que poderá ser alcançada se a Rússia decidir pôr fim a esta guerra injusta e não provocada e retirar as suas tropas do território soberano da Ucrânia”, afirmou um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América (EUA) citado pela agência noticiosa italiana Ansa.

“Infelizmente, continuamos a não ver nenhum sinal de que Moscovo queira acabar com esta guerra e é por isso que estamos empenhados em apoiar Kiev na sua defesa contra a agressão russa”, sublinhou o representante do Conselho de Segurança Nacional, órgão sob a alçada da Casa Branca (presidência).

Numa entrevista à televisão suíça divulgada no sábado, o Papa Francisco apelou às partes que tenham “coragem de levantar a bandeira branca e negociar” para pôr fim à guerra na Ucrânia “antes que as coisas piorem”, declarações que geraram controvérsia.

Após a divulgação da entrevista, a Santa Sé esclareceu que o Papa não estava a falar de rendição, mas sim de negociação.

“A nossa bandeira é amarela e azul. Esta é a bandeira pela qual vivemos, morremos e triunfamos. Nunca levantaremos outras bandeiras”, declarou no domingo o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).

The strongest is the one who, in the battle between good and evil, stands on the side of good rather than attempting to put them on the same footing and call it “negotiations”.

At the same time, when it comes to the white flag, we know this Vatican's strategy from the first half…

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2024