Esta quinta-feira falamos sobre os resultados obtidos nestas legislativas pelo conjunto dos partidos de esquerda. PS, Bloco, PCP, Livre, mesmo contando com o PAN que nem se diz de esquerda, tiveram nas últimas eleições o seu pior resultado há muitas décadas, porventura mesmo o pior resultado de sempre. Mesmo assim há partidos que criticam o Presidente da República por ter iniciado as suas audiências em Belém e quem fale em ressuscitar a geringonça, nuns casos apenas para conversar, noutros porventura para governar. Depois de termos discutido no Contra-Corrente o resultado do Chega e as dificuldades de Montenegro, queremos hoje tentar perceber o que aconteceu às esquerdas e como é que estas estão a viver o dia seguinte. Esta queda eleitoral da esquerda é conjuntural ou estrutural?

