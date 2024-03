A rua da Boavista, em Lisboa, é a 7.ª mais cool do mundo no ranking de 30 todos os anos elaborado pela Time Out. Uma lista em que a revista sugere os locais com mais modernismo, com diversão, restaurantes, bares e uma personalidade muito própria.

Foi o que aconteceu com a rua da Boavista. Tornou-se um sítio de comércio local, para fazer um brunch com familiares ou ir jantares com amigos. Completamente revitalizada, a artéria lisboeta, que une a Rua de São Paulo e o Largo do Conde Barão, junto ao Cais do Sodré, passou de uma imagem decadente relacionada com a vida noturna, para ganhar vida e modernismo.

Adotou um novo estilo e estas são algumas das sugestões que por lá se podem experimentar: no comércio, a marca +351, originalmente portuguesa, oferece estilo e minimalismo; restaurantes, como o Cav 86, o Planto ou o Tricky´s; e, para tomar uma bebida, o Boavista Social Club, onde se pode beber um copo de vinho e ouvir desde jazz até hip-hop.

Quais são as outras ruas cools que partilham esta lista com Portugal?

O primeiro lugar é dominado pela High Street, em Melbourne. Uma rua onde se pode experimentar várias culturas, desde a Casa Nata, onde se pode encontrar os pastéis de nata portugueses, até lojas vintage e vinhos locais no Northside Wines.

Hollywood Road, em Hong Kong, ocupa o segundo lugar e é uma das mais antigas da cidade. Uma via movimentada, onde agora se pode encontrar um restaurante com estrelas Michelin, o Tate Dining Room, de comida chinesa com toque francês. Depois pode ainda fazer-se uma visita a galerias de arte e lojas de antiguidades.

Nos Estados Unidos, a East Eleventh localizada em Austin, Texas, é típica da cidade. Tem vários restaurantes, espaços de lazer como a conhecida Vintage Bookstore and Wine Bar, onde se pode aproveitar um copo de vinho e um livro.

A capital argentina viu uma das ruas também incluídas neste leque. A Guatemala Street, em Buenos Aires, combina a tradicional vida latina com restaurantes condecorados com estrelas Michelin.

Numa cidade de rápidas mudanças, na rua Commercial Drive, em Vancouver, outra da lista, há sobretudo lojas de roupa e boutiques vintage. Em termos de comida, consegue encontra pizza ou sushi, no Lunch Lady, ou um beber um copo no conhecido Bar Corso.

Em Kuala Lumpur, a Jalan Petaling, é uma das ruas mais antigas. Pode-se provar a cozinha moderna da Malásia no Chocha Foodstore e vinhos naturais no Small Shifting Space.

No território carioca, a rua Arnaldo Quintela, no Rio de Janeiro passou de um sítio vazio para um constante aglomerado de pessoas. As bebidas típicas apreciam-se no Quartinho Bar um dos primeiros sítios a estrear-se na rua.

Para um mix entre a agitação urbana e o relaxamento do interior, visita-se a 9ª posição deste ranking, a Chazawa-dori, em Tóquio. Para um prato de sushi acompanhado com uma taça de vinho, sugere-se o Sancha Monica, com um estilo moderno e refinado.

No final do top 10 desta lista, está Espanha, com a rua Consell de Cent, localizada na cidade de Barcelona. Um sítio para se desfrutar o prazer de caminhar, intercalando com restaurantes como Da Michele, onde se pode comer o melhor da cozinha italiana ou então parar para tomar um clássico vermouth, no Morro Fi.

A revista Time Out, quer celebrar as “ruas que são o coração da vida local”, e através desta lista agora qualquer um pode fazê-lo.

Veja as imagens do top 10 na nossa fotogaleria.