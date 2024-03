Ytay Regev tem 19 anos e foi sequestrado pelo Hamas no ataque de 7 de outubro. “Os terroristas conduziram-nos por Gaza, a exibirem-nos como troféus”, disse o jovem ao jornal Telegraph. Conta ainda que ouvia os palestinianos “a rir e a aplaudir” enquanto ele era conduzido num camião, acompanhado pela irmã Maya e o amigo Omer Shem Tov, também raptados durante o festival de música, ameaçados com armas. Itay e a irmã foram libertados ao fim de 54 dias e estão entre os 103 reféns libertados durante a semana de tréguas em novembro. O amigo, que tem 21 anos, continua retido.

Itay Regev revela que esteve cativo numa casa onde havia uma família com mulheres e crianças e que os mais pequenos eram levados até à sala onde ele estava para apontarem para ele. “Era ‘venham e vejam o que nós temos’. Fez-me sentir que ninguém é realmente inocente.” Diz que esteve retido em três localizações diferentes e que era deslocado durante a noite e numa ocasião foi disfarçado com uma burka.

