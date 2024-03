À saída da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, na ronda de audiência com os partidos após os resultados eleitorais, a coordenadora bloquista Mariana Mortágua diz que disse ao Presidente da República que o Bloco de Esquerda será uma “oposição determinante” num cenário em que há uma viragem à direita e em que a esquerda “não tem uma maioria”.

Insiste que a leitura dos resultados é “clara” e que essa viragem foi “expressiva”. “Esse resultado foi admitido logo pelo secretário-geral do PS, quando disse que assumiria uma posição de oposição”, acrescentou.

Mariana Mortágua diz que “lutou” pela maioria de esquerda na campanha e “não é de prever que a situação se altere com a contagem dos votos da emigração”. E lembra que quer falar com os outros partidos para criar “convergências”, sobre a oposição ao governo de direita e as “maiores mobilizações” para o 25 de Abril.

Sobre a instabilidade política da Madeira, mantém que o Bloco defende eleições e espera “a mesma coerência” do Presidente da República.

Questionada sobre se percebeu o grau de preocupação do Presidente com o crescimento do Chega, recusa comentar o estado de espírito de Marcelo e reconhece a “enorme preocupação” do BE com os resultados eleitorais.