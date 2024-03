Esta sexta-feira olhamos para os 50 anos do golpe das Caldas. Na madrugada de 16 de Março de 1974 o Regimento de Infantaria 5 das Caldas da Rainha prendia o comandante e fazia sair uma companhia em direção a Lisboa. O quartel das Caldas foi cercado e a companhia que se dirigia para Lisboa regressa às Caldas e rende-se. São presos os militares envolvidos, uma grande parte deles fiéis ao general Spínola. O Governo fez sair depois uma nota oficiosa que terminava com a frase “reina a ordem em todo o País”. No país talvez reinasse, mas nas Forças Armadas não certamente. Será que o golpe das Caldas foi muito mais que uma ação de alguns militares contra o regime?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.