A agência da ONU para os refugiados palestinianos alertou esta sexta-feira que a guerra na Faixa de Gaza deixou, em cerca de cinco meses, quase 23 milhões de toneladas de detritos e armas por explodir, cuja limpeza levará anos.

“A destruição em toda a Faixa de Gaza criou quase 23 milhões de toneladas de detritos. Serão necessários anos para limpar os escombros e as munições não deflagradas”, relatou esta sexta-feira a UNWRA, na rede social X.

The destruction across the #GazaStrip ???? has created nearly 23 million tons of debris

It will take years to clear the rubble & unexploded ordnance

Houses, schools, clinics & other civilian infrastructure have been impacted

The lives of +2 million people have been devastated pic.twitter.com/2DkprZTY73

— UNRWA (@UNRWA) March 15, 2024