Depois de esta quinta-feira não ter falado à saída de uma audiência com o Presidente da República, em solidariedade com a greve dos jornalistas, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, enviou às redações uma declaração em que destaca “quatro aspetos fundamentais” da conversa que teve com Marcelo Rebelo de Sousa.

O PCP considera que “o período entre a dissolução da Assembleia da República e o ato eleitoral foi demasiado longo”, como já tinha feito notar quando Marcelo Rebelo de Sousa empurrou para mais tarde a formalização da dissolução, para que o Orçamento do Estado pudesse ser aprovado.

A somar a essa demora, o PCP argumenta que quando a campanha finalmente chegou não “estiveram presentes” os temas das injustiças, desigualdades, reformas e salários, por culpa de “vários protagonistas que os deixaram de fora do debate político”.

Além disso, os comunistas registaram a sua “preocupação” com o resultado das eleições de domingo, que dizem “não responder às necessidades do povo e trabalhadores” e considerar que trará um projeto de “retrocesso”.

Esse projeto “contará com a oposição firme do PCP, não será pelo PCP que será implementado”, insiste Paulo Raimundo, já depois de esta semana ter adiantado que vai apresentar uma moção de censura ao provável governo de direita — uma moção com um provável final infeliz, uma vez que o PS prometeu não deitar abaixo logo à partida o eventual governo da direita.

Na mesma declaração, Raimundo passa a bola a Marcelo: “Em função de dados eleitorais não completamente conhecidos terá de tomar as decisões que entenda”, diz, numa referência aos votos ainda não contados dos círculos da emigração, que podem desequilibrar as contas no que toca ao número de deputados de PS e PSD.

Embora Bloco de Esquerda e PCP tenham parecido aceitar a decisão do PS de passar à oposição ainda sem saber o resultado final que esta contagem trará, o Livre adotou uma atitude diferente e foi a Belém dizer a Marcelo que a situação ainda pode mudar, consoante o que ditem os votos da emigração, e exigir ser ouvido de novo após essa contagem.