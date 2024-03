À semelhança do que tem acontecido nos últimos fins de semana, André Villas-Boas voltou a acolher um evento na sua sede de candidatura, neste caso com o anúncio das cinco mulheres que irão marcar presença nas listas ao Conselho Superior do FC Porto quase num prolongamento de uma ideia que já antes partilhara quando juntou elementos de várias modalidades para falar do peso dos clássicos com o Benfica: o clube deve ter cada vez mais espaço para as mulheres no universo azul e branco, não apenas a nível de órgãos sociais mas também nas modalidades, do futebol feminino (que não existe) aos desportos de pavilhão.

“Encaramos este momento para corrigir um défice que temos consciência que existe no nosso clube e que muito nos preocupa: a falta de espaço concedido às mulheres sócias do nosso clube a todos os níveis. A valorização mais do que legítima do seu papel não tem sido devidamente observada. A face mais visível disso é a pouca atenção que as modalidades femininas têm merecido e que agora vai exigir um maior esforço para recuperar esse atraso. Por isso, decidimos que a nossa lista deve ser paritária. Temos a certeza que, com elas, o nosso dragão vai voar mais alto. A vossa voz é fundamental, a voz do sócio no seio do Conselho Superior do FC Porto”, destacou o antigo treinador portista em 2010/11, que passou depois a palavra a Ana Cristina Costa, Cristiana Vieira, Joana Carvalho, Catarina Vaz Marques e Vitória Matos.

No entanto, e à semelhança do que aconteceu noutros momentos, Villas-Boas aproveitou a oportunidade para responder a algumas perguntas sobre a campanha e a realidade portista, não passando ao lado daquilo que se passou na goleada frente ao Vizela fora do relvado. Em resumo, alguns elementos da claque do Hajduk Split (que tem relações próximas com os No Name Boys do Benfica desde os anos 90 quando, na sequência de um encontro na Croácia, um acidente de viação vitimou três dos elementos da claque encarnada) foram ao Museu do FC Porto no dia seguinte à goleada dos azuis e brancos no clássico, roubaram as tarjas dos Super Dragões e do Colectivo Ultras 95 e este sábado queimaram as mesmas nas bancadas, o que fez com que as claques azuis e brancas tentassem perceber o que se passou e “boicotassem” a partida com o Vizela.

“O FC Porto, por decisão própria, decidiu não comunicar aos sócios quando as tarjas foram roubadas. Desconhece-se a razão pela qual o fez, mas vem em linha com uma série de ações que a direção do FC Porto está a tomar e que continua a não informar os sócios. Neste caso, acabou por acontecer pior. Os sócios não foram informados, os representantes das claques não foram informados, e no movimento das claques o roubo de uma tarja é um roubo sagrado. Daí que a constatação dessa realidade foi omitida e as claques acabaram por reagir dessa maneira ostensiva. Gostava de referir o seguinte: também sou doador de bens ao museu. Muitos adeptos e sócios são. Estão lá as taças históricas do FC Porto. Há que apurar responsabilidades relativamente à segurança do museu e do Estádio do Dragão, que é o palco escolhido pelo presidente da MAG para o próximo voto eleitoral. Se a segurança não está garantida, como iremos ter transparência e segurança de voto no dia 27 de abril?”, apontou André Villas-Boas.

“São questões que ficam sempre por esclarecer, as pessoas escudam-se no silêncio e, quando soltam os comunicados, os sócios reagem veementemente, num episódio lamentável e que facilmente podia ter sido evitado se houvesse comunicação entre as partes. Acabou por unir o resto das bancadas em torno do FC Porto. As claques acabaram por decidir o seu protesto dessa forma. É lamentável, mas é fruto da não comunicação que a direção do FC Porto teve. Um pouco em linha com a falta de comunicação que vem demonstrando desde 13 de novembro. Os adeptos, após terem visto a saída das claques, acabaram por animar o estádio e continuaram a apoiar a equipa. No final, a vitória foi conseguida que é o mais importante”, acrescentou ainda o antigo treinador a esse propósito, sobre o tema que marcou o fim de semana do clube.

Na véspera, Villas-Boas tinha marcado presença na Casa do FC Porto de Fiães antes do encontro no Dragão com o Vizela, onde abordou a questão das claques numa outra perspetiva. “Passa por uma reformatação de protocolos, por sentar tanto o Coletivo como os Super Dragões para perceber o que é que os disturba, que tipo de benefícios querem ou procuram e saber se há base de entendimentos. Essas conversas não as fiz nem com uns nem com outros, porque acho que devo fazê-lo enquanto presidente da Direção e não como candidato. Portanto, sentar-me-ei com ambos para perceber, sendo que me parece claro que no caso de um grupo organizado de adeptos, neste caso específico, os Super Dragões, caminhamos no sentido da regularização e, se calhar, no retirar de privilégios e não no dar de privilégios, principalmente relativamente à bilhética. Serei intransigente relativamente ao corte de alguns benefícios que para mim não fazem sentido nenhum”, tinha explicado o candidato em conversa com os associados presentes.

“O desconforto que Pinto da Costa tem com esta candidatura é cada vez mais evidente. É sinal de que estamos a fazer as coisas bem. Todo este universo novo é de debate de ideias e é de algo que eles nunca tiveram. Estamos a abrir o FC Porto à discussão com os associados, que fazem perguntas em relação ao futuro do FC Porto. E muitas dessas perguntas ficam por resolver. Neste caminho temos lançado um sem número de perguntas à administração do FC Porto que ficaram por responder. Estamos preocupados com diversas situações e com decisões que estão a ser tomadas à pressa, em cima do ato eleitoral. Achamos que, na defesa dos associados, algumas respostas devem ser dadas por parte da Direção do FC Porto”, completou.