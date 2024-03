Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano.

O líder da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA) afirmou esta segunda-feira estar proibido por Israel de entrar em Gaza, depois das acusações de envolvimento de funcionários seus no ataque do Hamas de 7 de outubro.

Em declarações à imprensa no Cairo, ao lado do chefe da diplomacia egípcia, Philippe Lazzarini informou que pretende deslocar-se esta segunda-feira a Rafah, através do posto fronteiriço entre o Egito e a Faixa de Gaza, mas que foi “informado de que a sua entrada não estava autorizada”.

Na rede social X (antigo Twitter), detalhou que “as autoridades israelitas” lhe recusaram a entrada no território palestiniano, sitiado por Israel desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas.

On the day new data is out on famine in #GAZA, the Israeli Authorities deny my entry to Gaza.

-Famine is imminent in the northern Gaza Strip, expected to arrive between now and May.

– Two million people= the entire population of Gaza is facing crisis levels of food insecurity…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 18, 2024