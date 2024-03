A ex-namorada de Jonathan Majors entrou esta terça-feira com uma ação judicial num tribunal estadual de Manhattan acusando o ator de agressão, sofrimento emocional infligido intencionalmente, acusação maliciosa e difamação, avançou o The Guardian. Grace Jabbari pede uma indemnização compensatória e punitiva.

A ação judicial vem na sequência do julgamento de dezembro no qual o ator, que, aos 34 anos, era um dos rostos mais conhecidos da Marvel, foi considerado culpado por agressão e assédio contra a então namorada numa discussão que aconteceu em março de 2023. A setença relativa a este processo criminal será conhecida em abril.

De acordo com os documentos aos quais o jornal britânico teve acesso, esta terça-feira, Jabbari afirmou que Majors a submeteu a “um padrão de abuso doméstico generalizado que começou em 2021 e se estendeu até 2023”. Segundo a vítima, em setembro de 2021 o ator norte-americano começou a demonstrar comportamentos “preocupantes”, como “agressões verbais e raiva assustadora”. Depois, de acordo com o mesmo relato, em julho e setembro de 2022, atacou Jabbari, causando-lhe “ferimentos graves no corpo”. “Pouco depois, Grace revelou os abusos físicos a um membro da equipa de gestão de Jonathan, numa tentativa de obter ajuda. Majors ficou furioso quando soube que Grace o tinha denunciado como um abusador”, citou o The Guardian.

De acordo com o processo, o ator recorria ao “abuso público da sua reputação” e chamava a namorada de mentirosa “com o objetivo de convencer o mundo de que Grace não é uma vítima de violência doméstica, mas sim uma mentirosa maluca”.

“É necessária uma verdadeira coragem para responsabilizar alguém com este nível de poder e aclamação. A bravura que Grace Jabbari demonstrou em todas as fases do processo judicial”, afirmou a advogada de Jabbari, Brittany Henderson, numa declaração, acrescentando: “Acreditamos firmemente que, através desta ação, a verdade e a transparência trarão a Grace a justiça que ela merece”.

Jonathan Majors ficou conhecido por ter entrado em filmes como Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, de 2023, e Creed III, 2023.