A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira mobilizar os lucros inesperados com os bens russos congelados na União Europeia (UE), dadas as sanções à Rússia, para apoiar a Ucrânia com armas, munições e apoio não militar, foi anunciado esta quarta-feira.

“Apresentei hoje uma proposta do Alto Representante para uma decisão do Conselho no sentido de utilizar as receitas inesperadas dos ativos imobilizados da Rússia para apoiar a Ucrânia na sua luta para prevalecer”, anunciou o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Today I presented a High Representative proposal for a Council decision to use the windfall revenues from Russian immobilised assets to support Ukraine in its fight to prevail.

90% will be allocated via the European Peace Facility and 10% via the EU budget.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 20, 2024