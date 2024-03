Esta quinta-feira olhamos para o resultado final das eleições, já com os votos da emigração totalmente apurados. Foi um longo e demorado processo de contagem dos votos, mas quando terminou confirmou-se a vitória do Chega nos círculos da emigração, onde teve mais votos e elegeu dois dos quatro deputados, com vitória expressivas nalguns consulados, como os do Brasil e os da Suíça. Da soma dos votos resultou também o afastamento do Parlamento de Augusto Santos Silva, o que significa que pela primeira vez um presidente da Assembleia falha a sua reeleição. Com estes resultados confirmou-se também a vitória da AD, que elegeu mais dois deputados do que o PS, pelo que já passava da meia-noite quando o Presidente da República anunciou a indigitação de Luís Montenegro como futuro primeiro-ministro. No Contra-Corrente de hoje tentamos perceber o que aconteceu com os votos dos emigrantes e como é que o Chega alcançou votações tão expressivas. Quais os grandes desafios e dificuldades que Luís Montenegro pode esperar?

