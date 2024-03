O defesa Diogo Dalot afirmou este sábado que o particular com a Eslovénia é “mais um passo para Portugal evoluir e chegar bem” ao Euro2024 de futebol e lembrou que “ainda há coisas a melhorar”, apesar do registo vitorioso.

“O jogo na Eslovénia vai ser mais um passo para chegar bem ao Europeu, mais uma oportunidade para evoluir e dar pequenos passos para chegar ao verão da melhor maneira. Evoluímos bastante, mas ainda há coisas a melhorar. Para chegar à perfeição temos ainda de trabalhar muito”, afirmou Diogo Dalot.

O lateral do Manchester United falava aos jornalistas em conferência de imprensa, minutos antes de um treino na Cidade de Futebol, em Oeiras, onde a seleção nacional vai começar hoje a preparar o particular de terça-feira em Liubliana.

“Temos vencido todos os jogos, mas sabemos que o verdadeiro julgamento será no Europeu”, acrescentou.

Com 38 jogos, dois golos e três assistências esta época nos ‘red devils’, Dalot assumiu que está num bom momento e assumiu o desejo de chegar assim ao torneio que vai decorrer na Alemanha.

“A exigência na seleção é muito alta. A concorrência também. É difícil chegar aqui, mas ainda é mais difícil continuar”, considerou o jogador de 25 anos.

Perto de entrar na fase decisiva da temporada, Dalot enalteceu a decisão do selecionador Roberto Martínez em dividir o grupo de convocados em três grupos, situação que deu a oportunidade a alguns dias de descanso.

“Foi uma estratégia inteligente por parte do selecionador. Não me lembro de ver algo assim, pelo menos num passado recente. Acabámos por ter uns dias para descansar e fugir à rotina que temos durante vários meses seguidos de jogos e treinos. Também foi importante para abrir a porta a muitos jogadores para poderem estar aqui pela primeira vez. Foi positivo para todos”, disse.

Na mesma conferência de imprensa, o avançado Dany Mota, um dos estreantes, assumiu que está a viver “dias magníficos” na seleção nacional e que tudo tem sido um “sonho”.

“Estou a desfrutar ao máximo de cada momento e cá estou para trabalhar e mostrar que posso ser útil”, referiu o jogador do Monza, sempre sorridente, mas claramente algo nervoso.

O jogador de 25 anos, nascido no Luxemburgo e que desde os 16 anos vive e joga em Itália, confessou que ficou “impressionado” com as qualidades do staff e de todos os jogadores, tanto dentro como fora do relvado.

“Quero mostrar a todos que podem contar comigo. Posso jogar em várias posições e acho que isso me diferencia dos outros jogadores”, concluiu.

O primeiro Eslovénia-Portugal da história está agendado para as 19:45, no Estádio Stozice, em Liubliana.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia ou Grécia).

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.