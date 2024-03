Dois novos hospitais estão sob cerco do exército israelita no sul da Faixa de Gaza, relatou este domingo a organização de ajuda humanitária Crescente Vermelho Palestiniano.

Segundo a organização de ajuda humanitária, veículos militares chegaram este domingo durante a manhã à zona dos hospitais Nasser e al-Amal, na cidade de Khan Younes, no sul do território, num cenário de tiroteios e bombardeamentos intensos.

Em comunicado partilhado na rede social X, a organização referiu ainda que um dos seus voluntários foi morto pelo exército israelita, quando estava em al-Amal, e relatou que foram dadas ordens, através de ‘drones’, para que todos os ocupantes daquele hospital saíssem sem roupa, enquanto o exército bloqueava as portas com diques de terra.

Urgent: PRCS volunteer Ameer Sobhi Abu Aysha, a member of the PRCS emergency operations room in Gaza was killed by Israeli occupation gunfire while working at Al-Amal Hospital in Khan Yunis. #NotATarget

— PRCS (@PalestineRCS) March 24, 2024