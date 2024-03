O próximo primeiro-ministro da Irlanda, Simon Harris, afirmou este domingo que “há muito a fazer nos próximos meses” e sublinhou que é o momento de o Fine Gael, partido que agora lidera, renovar o compromisso com o povo.

Simon Harris foi hoje eleito líder do partido irlandês de centro direita Fine Gael e assumirá o cargo de primeiro-ministro, substituindo Leo Varadkar, que anunciou a demissão na semana passada, tornando-se, com 37 anos, o chefe de governo mais jovem de sempre na Irlanda.

No seu primeiro discurso como líder do partido, disse que era “o momento do Fine Gael renovar o seu compromisso com o povo” e reconheceu que “há muito o que fazer nos próximos meses”.

“É a honra da minha vida liderar este grande partido”, afirmou, prometendo “trazer energia e renovação”.

Simon Harris, atualmente ministro do Ensino Superior, foi o único candidato à sucessão de Leo Varadkar na liderança do Fine Gael e assegurou o compromisso total com o programa de governo acordado com os parceiros da coligação de centro-direita com os liberais Fianna Fáil e o Partido Verde.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No seu discurso, prometeu apoiar as empresas — “especialmente as pequenas empresas” — e “tornar o trabalho compensador”, definiu-se como “orgulhosamente pró-europeu” e, sobre o tema da imigração, defendeu a passagem para um modelo “mais planeado e sustentável, para um sistema justo e firme”.

Além da política em relação aos requerentes de asilo, que tem valido fortes críticas ao Governo, o novo primeiro-ministro terá de abordar temas difíceis como a crise imobiliária ou a crise dos sem-abrigo, enquanto conquista o apoio do eleitorado.

As próximas eleições legislativas deverão ocorrer até março de 2025, mas, até lá, o país vai a eleições locais e europeias em 07 de junho.

Nas últimas eleições gerais de 2020, o Fine Gael caiu para o terceiro lugar, muito atrás do maior partido, o Sinn Fein (nacionalista de esquerda), antigo braço político do IRA (Exército Republicano Irlandês), que ainda lidera as sondagens.

Simon Harris vai substituir Leo Varadkar, de 45 anos, na liderança do Governo, depois de o primeiro-ministro ter renunciado ao cargo, que citou “motivos políticos e pessoais” para considerar que “já não era a melhor pessoa para o cargo”.

Leo Varadkar era chefe de governo desde dezembro de 2022, depois de ter liderado o executivo entre 2017 e 2020.

Quando foi eleito pela primeira vez, em 2017, tornou-se o primeiro-ministro mais jovem de sempre, na altura com 38 anos, o primeiro chefe de Governo assumidamente homossexual e o primeiro birracial (a mãe é irlandesa e o pai indiano).