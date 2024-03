O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia anunciou esta sexta-feira a expulsão do embaixador moldavo em Moscovo, Lilian Darii, após a Moldávia ter expulsado um diplomata russo por organizar eleições presidenciais russas na região separatista da Transnístria.

Segundo as autoridades moldavas, as ações de Moscovo constituíram uma “nova e flagrante violação das normas do direito internacional”. “Lilian Darii recebeu uma nota do Ministério [dos Negócios Estrangeiros russo] a informar que, em resposta à expulsão de um funcionário da embaixada russa em Chisinau, o lado russo declara persona non grata o diplomata da embaixada da Moldova”, adianta a nota oficial do Kremlin.

A Rússia também protestou junto do embaixador da Moldova sobre as autoridades moldavas de proibir a entrada de uma delegação russa para participar na 34.ª sessão da Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) para a Europa, que Chisinau sediará de 14 a 17 de maio.

De acordo com Moscovo, Chisinau está a “abusar deliberadamente do estatuto de país anfitrião” do evento a “politizar as atividades” da FAO. Durante as eleições presidenciais russas deste mês, foram abertas seis assembleias de voto na Transnístria.

Quase um quarto de milhão de pessoas com passaportes russos vivem no território separatista, quase metade da população da autoproclamada república, de acordo com as autoridades da Transnístria. Segundo dados oficiais, mais de 97% dos transnístrios apoiaram a reeleição do Presidente russo, Vladimir Putin, para o seu quinto mandato presidencial até 2030.

Putin, que está no poder desde 2000, também ocupou o cargo de primeiro-ministro entre 2008 e 2012.