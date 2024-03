A Câmara de Albergaria-a-Velha assinou o compromisso para obtenção da certificação Zero Resíduos, juntando-se aos outros quatro municípios formalmente candidatos (Corvo, Guimarães, São João da Madeira e Vila de Rei), disse este sábado a associação ambientalista ZERO.

No Dia Internacional do Lixo Zero, que se assinala este sábado, a Associação Sistema Terrestre Sustentável (ZERO), que monitoriza o projeto com o apoio da associação ambiental local Bioliving, salienta que foram já realizadas ações de sensibilização nas áreas da separação seletiva do trifluxo e dos biorresíduos, bem como efetuada uma aposta de divulgação de conteúdos ambientais nas redes sociais do município.

Foi também disponibilizado um folheto que informa sobre quais são os destinos dos materiais que se encontram em casa, facilitando a sua gestão, sendo encaminhados para reciclagem, reutilização ou outros destinos.

A partir de agora irão realizar-se outras medidas de prevenção e de promoção da reutilização e reciclagem, nomeadamente, a dinamização da campanha de combate ao desperdício “Alimentar Aqui, Fruta Feia não vai para o Lixo!”, em que os operadores do Mercado Municipal, no fim do mesmo, colocam em cestos a fruta e legumes que já não estão vendáveis.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Estes excedentes são encaminhados para instituições de solidariedade social”, salienta a associação ambientalista.

A campanha de comunicação piloto para promover a utilização de produtos menstruais reutilizáveis e biodegradáveis e a criação de pontos de reparação de mobiliário usado e de pequenos eletrodomésticos, são outras medidas a desenvolver no âmbito do projeto “Albergaria Zero Resíduos”.

Outra medida é a aposta na recolha seletiva porta-a-porta de biorresíduos alimentares em 210 utilizadores não-domésticos (restaurantes, cantinas e similares) com tarifação SAYT (Save-As-You-Throw), que incentive a adesão e a consolidação das práticas de separação na fonte e deposição seletiva de biorresíduos preconizadas.

Esta fração representa “cerca de 840 toneladas (21% dos biorresíduos produzidos), com a previsão de capturar 75% (630 toneladas) e implica a aquisição de uma viatura de recolha, 210 contentores de 120 litros e software para leitura de identificadores RFID”, refere no comunicado.

O projeto visa também a recolha seletiva porta-a-porta de biorresíduos alimentares em utilizadores domésticos e a compostagem doméstica como método de tratamento complementar à recolha dos biorresíduos.

“Até 2030 serão entregues 3.341 compostores às famílias em todas as freguesias e compostagem comunitária para 240 famílias (8 compostores comunitários) e respetivas ações de formação e capacitação para os técnicos municipais e para os utilizadores do sistema”, acrescenta.

O desafio da certificação Zero Resíduos, integrado na Estratégia Municipal de Sustentabilidade “Albergaria A-Verde”, foi anunciada no âmbito do Dia Internacional do Lixo Zero, que hoje se assinala, e visa enfatizar a necessidade de conciliar a conservação e preservação da natureza com a atividade humana, compatibilizando as dinâmicas económicas locais e regionais com uma gestão eficiente dos recursos e dos resíduos, envolvendo de forma ativa as populações locais.