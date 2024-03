Luís Montenegro é dos melhores políticos a gerir expectativas, acredita Luís Marques Mendes. No seu comentário habitual de domingo na SIC, o comentador, ex-líder do PSD, elogiou as escolhas de Montenegro para os seus ministros.

“Luís Montenegro surpreendeu pela positiva. O Governo é bom e dadas as circunstancias o governo é bem melhor do que se esperava”, já que é um Governo muito minoritário, com um escrutínio muito forte, e por haver ideia de que é um governo de curta duração.

Para Marques Mendes, surpreende, quer pelo número de independentes, quer pela sua qualidade. E que, no entender do comentador, concilia “experiência política e governativa e novidade”. Também elogia as escolhas do núcleo mais político.

Na avaliação um a um de cada ministro, elogia Fernando Alexandre, para a Educação — “uma surpresa e um ministro poderoso. Tem competência para dar e vender“, e Rosário Palma Ramalho, para o Trabalho e Segurança Social. O “efeito surpresa” “é mérito de Luís Montenegro”, considera o comentador. Outra surpresa foi, também, Rita Júdice para a Justiça. “Mesmo que fosse 10.ª escolha é uma boa escolha, tem currículo e conhecimento do setor”, com um grande desafio em breve que é a escolha do Procurador-Geral da República que Marques Mendes espera que seja feita por acordo com o PS. Quanto a Margarida Blasco, para a Administração Interna, “as polícias conhecem-na bem e tem uma carreira ligada às questões de segurança. Não é uma paraquedista nesta área”, sendo a prioridade devolver a paz e tranquilidade à PSP e GNR com o complemento de risco.

José Manuel Fernandes, na Agricultura e Pescas, foi considerado o quarto deputado mais influente dos mais de 700 que existem no Parlamento Europeu e um grande especialista em fundos. “É uma escolha fora da caixa, mas oportuna. A experiência de Bruxelas vai ajudar muito” na agricultura, pescas e florestas que fica agora neste Ministério.

Dalila Rodrigues é a primeira ministra em 40 anos num governo do PSD, que tem optado pela secretaria de estado.

Seis maiores surpresas para Marques Mendes. No núcleo político realça a escolha de Paulo Rangel, uma escolha “óbvia e natural”. “Quando o centro político funciona bem o governo funciona de modo geral bem. É muito importante ter núcleo político forte e coeso que funciona bem”. Os assuntos europeus vai voltar aos Negócios Estrangeiros, informa Marques Mendes. Costa tinha optado por ficar com a pasta, delegando-a num seu secretário de Estado.

Nuno Melo, ministro do CDS com a Defesa, vai ter um estatuto muito forte, diz Marques Mendes. E fica com uma pasta “pesada e importante”, aliás, “cada vez mais importante”. Nuno Melo, como líder do CDS, vai tentar que João Almeida pode ir para a Assembleia da República e seja futuro líder parlamentar do CDS. “Obriga a uma certa engenharia política porque está à frente Álvaro Castelo Branco”.

Leitão Amaro também era uma escolha natural. “Tem um peso grande no partido. É íntimo do ponto de vista pessoal e político de Montenegro”, e tem traquejo político e jurídico. “Vai presidir às reuniões de secretários de Estado e vai ser o porta-voz do Conselho de Ministros”.

Castro Almeida é “um superministro”, vai mandar no PRR, no Portugal 2030, tudo o que é fundos vai ser com ele, concentrando todos os fundos. Vai ter ainda a área das autarquias locais e a tarefa de ajudar na coordenação política do Governo. “Faz dele um superministro”. Acelerar o PRR é a sua tarefa prioritária.

Pedro Duarte é uma “excelente escolha. É o homem certo no lugar certo. Tem perfil discreto, não tem anticorpos, muito respeito à direita e à esquerda e tem qualidade, espírito de diálogo e bom senso”. Vai ter responsabilidade do desporto. Núcleo político de cinco ministros da confiança pessoal e política do primeiro-ministro.

Os restantes seis, das áreas “mais sensíveis”, integram Miranda Sarmento (Finanças, a sua praia e, por isso, “tem condições para fazer um grande lugar, mas vai ter um desafio de desagravamento fiscal”); Ana Paula Martins (Saúde. “É uma pessoa sabedora, conhece bem o setor, bem vai precisar de vários apoios. Tem talvez a tarefa mais árdua. Duas tarefas muito difíceis para começar, o plano de emergência em 60 dias e decidir o que fazer à direção executiva); Miguel Pinto Luz (Infraestruturas. “Outro superministro” com três “batatas quentes” — Aeroporto, TAP e habitação. “Todo o traquejo vai ser necessário”).

Pedro Reis, que fez “um grande trabalho na AICEP, vai precisar desse talento todo para por a economia a crescer”.

Graça Carvalho foi já anteriormente ministra e já foi elogiada à direita e à esquerda. A pasta é muito exigente. Quanto a Balseiro Lopes “tem enorme talento. É dos jovens políticos com mais valor”, tendo a tarefa de conquistar os mais jovens. “Devia fazer do IRS Jovem uma grande bandeira e causa”.

“Saber gerir expectativas é um talento, uma arte”, conclui Marques Mendes. Mas o Governo é como os melões, “só depois de abertos é que se sabe o que o Governo vale”. Mas para ter sucesso tem de ter uma boa relação institucional com o Presidente da República, ambos têm interesse que corra bem. A relação com o Chega, a questão mais importante é resolver os reais problemas e causas que deram origem ao grande crescimento do Chega, nomeadamente habitação, saúde, educação, corrupção, imigração. Por outro lado, há uma ilusão que há dinheiro para tudo. “Não há”, diz Marques Mendes que diz que o Governo tem de baixar as expectativas. “Ou o Governo baixa as expectativas ou vai ter problemas sérios”.

A votação para a presidência da Assembleia da República

Começando por apelidar o que aconteceu na última semana, na votação para a Presidência da Assembleia da República de “mau, feio, hipócrita”, Marques Mendes considera que Pedro Nuno Santos e José Pedro Aguiar-Branco “saíram-se bem”.

Pedro Nuno Santos ao fazer um acordo com Montenegro para ultrapassar o impasse. “Deu um exemplo de maturidade, sentido de responsabilidade, isto dá-lhe credibilidade”. Aguiar Branco esteve bem antes de ser eleito e depois de ser eleito, pela serenidade e intervenção apropriada. “Tem condições para fazer um excelente lugar”.

A parte negativa foi “o espetáculo lamentável que foi das coisas mais degradantes que eu vi na democracia portuguesa e no funcionamento da Assembleia da Republica”, foi um “exercício de hipocrisia e dissimulação”.

“O desastre foi André Ventura. Pode haver alguns fiéis que tenham gostado do comportamento de André Ventura, mas eu sinceramente acho que milhares de eleitores do Chega não gostaram, faltou à palavra, não honrou a palavra que deu publicamente”. Não considera ter saído vitorioso. “Nunca ninguém é vitorioso quando não honra a sua palavra”.

Mas uma crítica também para o PSD que “também não agiu muito bem. Agiu de forma muito pouco profissional e com grande ingenuidade política”. Devia ter conversado com todos os partidos, em particular com o PS. Dizendo que votariam a favor de todos os vices, esperando que votassem no seu presidente. “Como a política tem a componente de comunicação, nada disto foi feito e correu mal, correu muito mal”.