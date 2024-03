Duas primas de Gal Costa avançaram com um processo judicial em São Paulo, Brasil, para tentar que um testamento feito pela cantora em 1997 volte a ter validade jurídica. Verônica Silva e Priscila Silva afirmam que a cantora baiana foi coagida por Wilma Petrillo, empresária que afirma ser viúva de Gal, a revogar o documento em 2019. A informação foi avançada este sábado pelo portal de notícias brasileiro G1.

O testamento de 1997 previa que cinco primas de Gal Costa tivessem a seu cargo a Fundação Gal Costa de Incentivo à Música e Cultura, uma fundação criada com o património da cantora (então sem filhos) após a sua morte. O documento traz a assinatura de Wilma na condição de testemunha, escreve o jornal Globo.

Wilma Petrillo, por sua vez, diz que conviveu com a cantora durante quase duas décadas e conseguiu junto da justiça o reconhecimento de união estável, o que lhe conferiu, aquando da morte de Gal Costa, a 9 novembro de 2022, direito a 50% do património, partilhado com o filho adotivo de Gal, Gabriel Costa, de 18 anos. Só que as primas de Gal Costa dizem que a “conduta” de Wilma Petrillo “sempre foi de manipulação”, e por isso dizem que a alteração ao testamento foi sob a forma de coação.

A Fundação Gal Costa, sem fins lucrativos, “teria como objeto a formação de músicos e outros artistas ligados à área, promovendo festivais, concursos, concedendo bolsas de estudos de músicas para pessoas carentes dentre diversas outras finalidades de cunho exclusivamente filantrópico, sendo estabelecido ainda que a referida Fundação”, diz o processo, citado pelo jornal Globo. Segundo as primas, no ano 2000 Gal Costa inclusivamente cedeu-lhes todo o seu acervo de figurinos, incluindo peças usadas em espetáculos da Tropicália, “com a finalidade de que o referido acervo constituísse património da Fundação Gal Costa”. Verônica Silva e Priscila Silva alegam que só souberam que Gal havia cancelado o testamento após a morte da cantora, quando começaram a reunir esforços para avançar com a criação da fundação.

Gabriel Penna Burgos Costa, filho da cantora, também contesta na justiça a união estável de Gal e Wilma. No processo, as primas fazem menção à ação de Gabriel, adotado em 2007, que diz ter sido coagido por Wilma a assinar uma carta atestando a união estável dela e da sua mãe. Em fevereiro, Gabriel deu entrada na justiça um processo para reivindicar os direitos sobre a herança deixada pela mãe.

Viúva de Gal Costa diz que alegações são “absurdas”

As alegações das primas de Gal Costa são “absurdas” e constituem uma “aventura jurídica”. Quem o diz é a advogada de Wilma, em declarações ao jornal Globo este domingo. “Gal anulou o testamento porque quis”, sublinhou. “Ela era uma mulher forte, com opiniões próprias, sempre fez o que quis. Nunca foi uma mulher fraca para ser coagida por quem quer que seja.”

A advogada da viúva de Gal Costa lembra ainda que “acusação de coação é muito séria e precisa ser provada”, anunciando que a sua cliente agirá judicialmente. “As pessoas que alegam coisas contra Wilma vão começar a responder judicialmente por injúria, calúnia e difamação. Essas alegações causam repúdio e espanto”.