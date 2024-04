Cerca de uma dezena de filmes produzidos e realizados por comunidades indígenas do Brasil vão ser exibidos esta semana na Culturgest, em Lisboa, num ciclo intitulado “Câmera-Corpo”.

O ciclo, previsto para quinta e sexta-feira, mostrará filmes, entre curtas e longas-metragens, realizados por povos indígenas como os krahôs, os ianomâmis e os guaranis e que retratam modos de vida, rituais, a espiritualidade, a relação com a natureza e a defesa do território.

Entre as obras a apresentar está Ketwajê (2023), feito por um grupo de jovens cineastas krahô, Metuwajê — Guardiões da Cultura, com o Coletivo Beture, e que regista um ritual de iniciação de crianças e adolescentes que se tornam adultos guerreiros.

Outro dos filmes intitula-se Coração da Terra (2023), documentário de Alberto Alvares e José Cury no território Yvy Pyte, considerado sagrado para o povo guarani.

Este ciclo acontece associado ao premiado filme A Flor do Buriti, de João Salaviza e Renée Nader Messora, sobre a luta da comunidade indígena krahô, no Brasil, e que está atualmente em sala nos cinemas portugueses.

A Flor do Buriti foi rodado com o povo krahô, na terra indígena Kraholândia, onde os dois realizadores já tinham feito Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, em 2019.

Em 2023, o Festival de Cannes sublinhou que este filme, premiado na secção Un Certain Regard, presta um “extraordinário tributo à capacidade de resiliência daquele povo indígena e à luta pela liberdade”.

A mostra na Culturgest foi desenhada em parceria com o Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte, no Brasil. João Salaviza e Renée Nader Messora estarão na sessão de sexta-feira do filme Ketwajê para uma conversa com o público.