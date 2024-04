Os 50 anos do 25 de Abril vão ser celebrados este mês em Espanha com uma programação cultural que inclui concertos, exposições, ciclos de cinema e colóquios em diversos pontos do país, anunciou esta sexta-feira a embaixada portuguesa em Madrid.

No próprio dia 25 de abril haverá em Madrid, no Museu do Traje, uma apresentação do espetáculo “Lá no Xepangara – A Cultura Africana em José Afonso”, que a embaixada portuguesa diz ser o “evento central” das “comemorações oficiais” da revolução em Espanha.

No mesmo dia, em Barcelona, na Catalunha, no Ateneu Barcelonês, celebra-se o colóquio “50 Anos de Democracia”, com o escritor e académico Gabriel Magalhães, e um concerto com canções de José Afonso.

Ainda em Barcelona, na Sala Oriel Bohigas, haverá uma “exposição virtual de cartazes do 25 de Abril”, segundo a informação divulgada pela embaixada de Portugal.

Na Galiza, será inaugurada em 25 de abril, no Polo do Instituto Camões em Vigo, a exposição “50 Anos de abril — Poesia e Política”, com cartazes originais das primeiras eleições pós-revolução.

De volta a Madrid, o Auditório Marcelino Camacho recebe à noite uma homenagem a José Afonso, com a fadista Laureana e os artistas Luis Mendo e Bernardo Fuster.

Ainda em 25 de abril, o espaço Cineteca do Matadero de Madrid exibe “Fogo-Fátuo”, de João Pedro Rodrigues, ao final da tarde.

No mesmo dia, a Filmoteca Espanhola inicia também um ciclo dedicado ao 25 de Abril, com o título “A constelação dos Cravos: imaginários revolucionários em Portugal”. O primeiro filme a ser exibido é “Prazer, Camaradas”, de José Filipe Costa.

Mas esta programação em Espanha a propósito da revolução de 1974 arranca ainda antes do dia 25 de abril.

Assim, será inaugurada no dia 12, em Madrid, nas Casas Museu Cervantes e Lope de Vega, a exposição “Mutações: Conexões excecionais”, com seis artistas portugueses e espanhóis e curadoria de Sérgio Fazenda Rodrigues e Virginia Torrente.

No dia 23, no Teatro Real de Madrid, haverá música alusiva à revolução portuguesa dentro do Porto Pianofest. Apresentar-se-ão, entre outros, “arranjos para piano, por Mariel Mayz, de ‘Grândola Vila Morena’ e outras canções icónicas da revolução, interpretados pela própria”, segundo a embaixada de Portugal.

Entre 24 de abril e 3 de maio, também a Filmoteca da Galiza apresenta um ciclo de documentários dedicados aos 50 anos do 25 de Abril.

Ainda na Galiza, o Polo do Instituto Camões em Vigo promove ao longo deste mês três sessões de cinema sobre “o 25 de Abril e as Transições Democráticas”.

Para 26 de abril, está previsto um “recital poético” em Valência, no Centro de Língua Portuguesa da universidade da cidade, que terá como convidada a poeta e tradutora Sandra Santos.

A embaixada portuguesa em Madrid destaca ainda a publicação este mês em Espanha de vários livros relacionados com Portugal: “Arde la palabra y otros incendios”, de Ana Luísa Amaral (editora La Umbria y la Solana); “Diccionario de artistas”, de Gonçalo M. Tavares (La Umbria y la Solana); “Abril es un país”, da correspondente do jornal El País em Lisboa, Tereixa Constenla (Tusquets Editores; e “Mojar la pólvora”, de Alfonso Domingo (La Esfera de los Libros).

Portugal e Espanha apresentaram em março uma iniciativa para celebrar o papel da cultura nos processos de transição para a democracia nos dois países com uma programação conjunta que se estenderá por mais de um ano, até setembro de 2025.