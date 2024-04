O Volvo EX30 já roda por estradas portuguesas em grande estilo, segurança e conforto. Pode parecer uma contradição, considerando que é o SUV mais pequeno de sempre da Volvo – e o mais rápido, com o preço mais competitivo e o mais amigo do ambiente –, mas não é. Porque o EX30 é também o Volvo mais sueco de sempre: no design minimalista e no desenvolvimento sustentável, na tecnologia de ponta, na segurança e na sensação de calma que transmite, encontramos a mais pura expressão dos clássicos valores escandinavos.

O Volvo mais sustentável de sempre

É conhecida a apetência dos países nórdicos por produtos de fibras naturais e sustentáveis, tecidos sofisticados e diferenciadores. Por isso, não admira que o novo EX30 – que limitou o uso de alumínio e de aço e recorreu a uma elevada percentagem de materiais reciclados, renováveis e naturais – tenha a pegada de CO2 mais baixa de sempre num Volvo. Porque não basta ser 100% elétrico.

Segurança

Se da Volvo se esperam os mais elevados padrões de segurança, então pode-se dizer que o EX30 supera todas as expectativas. Em estreia estão sistemas avançados de segurança para condutor, passageiros e peões. Como o alerta de abertura de porta na presença de um ciclista, motociclista ou carro. Ou sensores medem constantemente a atenção do condutor, inclusive detetam quando este desvia o olhar da estrada.

Sensação de calma

No interior do Volvo EX30, condutor e passageiros vão conhecer uma agradável sensação de calma devido à iluminação interior inspirada na paisagem escandinava. Há cinco temas diferentes que mudam subtilmente de cor. Temas que, por exemplo, mimetizam as célebres auroras boreais ou evocam os céus dourados do verão sueco (o famoso Midsummer). E cada tema de iluminação pode ser conjugado com uma paisagem sonora ambiente.

Design minimalista

Por regra colocado atrás do volante, o painel de instrumentos sumiu-se e foi integrado no centro do tablier, no topo do ecrã tátil de 12,3 polegadas desenvolvido em conjunto com a Google, a partir do qual se controlam as principais funções do EX30. É o habitáculo mais minimal que a Volvo colocou num carro. No exterior, destaque-se a frente única com assinatura luminosa digital que reproduz o famoso “Martelo de Thor”.

Tecnologia de ponta

Conduza sem se preocupar com a regeneração da bateria, pois na variante Single Motor Extended Range (uma de três) o EX30 tem autonomia para até 475 km. E decida o que quer ouvir: o silêncio absoluto, graças ao isolamento acústico do habitáculo que garante que nem o vento nem outros ruídos habituais se notem, ou a sua playlist preferida do Spotify. Em vez de colunas de som, a Volvo desenvolveu uma inovadora soundbar da Harman Kardon com nove saídas de som que se estendem à largura do tablier. Conheça ainda melhor o Volvo EX30 em volvocars.pt.